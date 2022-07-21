日職／被狂炸5轟17分慘敗 軟銀監督「對不起球迷」氣到拒訪

福岡軟體銀行鷹於20日的比賽中，在北九州市民球場迎戰東北樂天金鷲隊。結果軟銀投手陣全面崩盤，接連被樂天打者敲出安打和長打，最後以3比17慘敗，讓總教練藤本博史氣到賽後拒絕受訪，只透過球團公關向球迷表達歉意。

根據日本媒體「日刊體育」報導，軟銀本場比賽先發的大關友久，第一局就被樂天打線轟出三發全壘打，一口氣狂失6分，第二局他又再掉2分。第三局軟銀換上中村亮太接替投球，但他也沒能踩住煞車，1.2局就被掃射7支安打，包括一發全壘打還投出3次保送。

中村第四局留下滿壘的危機退場，由左投笠谷俊介上場接替。結果笠谷投的第一球，就砸中樂天第四棒島內宏明的頭盔，不只白白奉送一分，笠谷也只投一球就被驅逐出場，使得軟銀只得再換椎野新上場後援。總計軟銀在這場比賽中，一共被樂天敲出21支安打，其中包含5發全壘打，前六局更是局局都有掉分狀況。樂天則是淺村榮斗、碳谷銀仁朗演出雙響砲。

由於球隊慘敗，賽後軟銀監督藤本博史拒絕受訪，僅透過球團公關表示「這場比賽沒什麼好說的，只想對北九州的球迷們道歉」。這也是藤本今年上任以來，第一次拒絕賽後受訪。

另外，本場也是軟銀舉辦「鷹之祭典」活動的賽事之一。然而軟銀今年已舉辦的8場鷹之祭典活動賽事中，只拿下1勝7敗的慘澹成績。本季軟銀還剩下一場鷹之祭典的賽事，將是29日在大阪京瓷巨蛋碰上羅德。能否扳回一城，也關乎以些微差距暫居洋聯第一的軟銀，是否能守住領先的局面。