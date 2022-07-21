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中職／「新竹王」彭政閔31轟 最近1轟是林威助滿貫砲

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
新竹球場最近一轟就是現任中信兄弟隊總教練林威助締造，還是一支滿貫砲！ 聯合報系資料照
新竹球場最近一轟就是現任中信兄弟隊總教練林威助締造，還是一支滿貫砲！ 聯合報系資料照

中職下半季賽事明天開打，味全龍隊將在全新改造的新竹球場擔任主隊，對富邦悍將隊展開3連戰首戰；中職歷年在新竹球場出現601支全壘打，最近一轟是現任中信兄弟隊總教練林威助締造，2016年9月13日對義大犀牛隊轟出滿貫砲，也是個人生涯最後一轟。

老新竹球場從職棒元年開始安排中職賽事，1990年3月22日統一獅、兄弟象隊之戰是歷史性首戰，2016年9月13日則是最後一戰；過去26季新竹賽事合計455場球季賽，曾在2007年達到最高峰53場，風城人氣向來不錯，讓各隊十分重視這個市場，明天悍將、龍隊回歸首戰確定1萬人滿場。

新竹球場首轟紀錄也是兄弟球員締造，「萬人迷」王光輝在1990年3月22日象、獅戰4局下，從獅隊先發投手謝佳訓的手中轟出兩分砲，幫助兄弟6：0獲勝，拿下隊史首勝、終止開季2連敗。

已故球星王光輝當時擔任兄弟開路先鋒、守二壘，這一轟是個人生涯91轟的首轟紀錄，他的賽後感言讓很多老球迷留下深刻印象：「從打業餘開始，每次到新竹幾乎都會擊出全壘打，這可能跟風水也扯上一點關係吧。」

新竹球場最近一戰，兄弟致勝英雄是林威助，2016年9月13日對犀牛之戰5局下，從犀牛洋投力猛的手中轟出滿 貫砲，幫助兄弟從4：5變成8：5，最後以10：7獲勝，奪下單場MVP。

林威助生涯4年12轟紀錄，這支致勝全壘打是最後1支，也是個人第2支滿貫砲；他在2016年球季5轟紀錄，有兩轟出現在新竹球場，這5轟有4轟至少攻下3分以上，每次開轟都幫球隊贏球。

彭政閔在新竹球場累積31轟是史上最多，換來「新竹王」的封號。 聯合報系資料照
彭政閔在新竹球場累積31轟是史上最多，換來「新竹王」的封號。 聯合報系資料照

另外，「恰恰」彭政閔生涯192轟在中職史上排名第4，2016年9月13日也從力猛的手中轟出陽春砲，在新竹球場累積31轟，至今仍是所有球員最多，換來「新竹王」的封號。

中職 林威助

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