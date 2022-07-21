棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

去年東京奧運棒球開幕戰、金牌戰擔任主審的中職副裁判長紀華文，於今年5月達成職棒2000場執法里程碑，他從報關行到登上五環殿堂的生涯故事也被放上世界棒球總會（WBSC）官網。

WBSC官網以「2020東京奧運金牌戰主審」介紹紀華文，來自基隆的他形容家鄉是個「棒球沙漠」，沒有太多打棒球的機會，但他一直都夢想著在棒球圈工作，當上裁判或許是另一種可能。

退伍後的紀華文曾在報關行工作，1995年錄取為儲訓裁判，隔年，他轉投至新成立的台灣大聯盟，之後被送往知名裁判布林克曼（Joe Brinkman）的學校見習，「對我而言，那是大開眼界的經驗」。

1997年2月28日台灣大聯盟迎來開幕戰，紀華文擔任左線審，也完成他生涯初登場，不過，在執法747場後，2003年兩聯盟合併，他受限於「叛將條款」，於是又回到家鄉基隆，第二度進入報關行工作，隔年解禁再重新考取裁判證照。

紀華文回憶起人生中頭一次國際賽執法，是2014年於台中舉行的U21世界盃，當時只有他和蘇建文是來自中職，他說：「我清楚記得是楊恩（Larry Young，大聯盟退役裁判）向WBSC推薦我們的。」紀華文表示，和傳奇人物一起工作不只獲益良多，也是榮幸。

紀華文（左）和蘇建文（右）。 圖取自WBSC官網

之後，紀華文接連執法2015、19年的十二強賽、16年經典賽，其中15年十二強受國際好評，獲選為該年「最佳棒球裁判」。去年東京奧運更挑起日本與多明尼加開幕戰、日本與美國金牌戰主審的重責大任，成為我國首位擔任奧運金牌戰主審的裁判。紀華文提到，這完全出乎自己的預料，但也是裁判生涯最自豪的一刻。

「能夠參與奧運是難以置信的榮耀，2020東京奧運金牌戰絕對是我一生中最難忘的回憶。」慶幸當年那個滿懷棒球夢的年輕人，沒有在遭遇挫折後就退縮，而是努力不懈，最後站上體壇人士最嚮往的五環殿堂。