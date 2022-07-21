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新竹棒球場回來了 味全龍指定住宿飯店落腳「和選旅」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市的暐順「和選旅」為味全龍指定住宿飯店。圖／業者提供
新竹市的暐順「和選旅」為味全龍指定住宿飯店。圖／業者提供

新竹市立棒球場重建完工，中職味全龍隊明天起一連3天將在新竹主場迎來下半季例行賽的開幕三連戰。為了讓球員能夠就近獲得休息，味全龍和新竹市的暐順「和選旅」合作，作為球員指定住宿飯店，屆時將提供球員客製化的食宿服務，讓他們好好充電後再上場鏖戰。

暐順「和選旅」董事長林妮穎表示，飯店鄰近國道1號新竹交流道，南來北往相當方便，獲得許多熱愛戶外休閒、運動生活的旅客青睞，今年10月回歸舉辦的2022新竹城市馬拉松賽，也指定「和選旅」為合作選手村飯店，邀請外籍選手入住休息。

林妮穎說，新竹市立棒球場是中職味全龍雙主場之一，「和選旅」有幸擔任隊員指定住宿飯店，成為「新竹隊」的一份子，一定會好好照顧入住球員，以最完善的服務幫味全龍隊隊員恢復戰力，也等於是以具體行動和球迷一起幫味全龍隊加油，支持他們贏得每一場勝利。

隸屬暐順集團的「和選旅」2016年開幕，飯店座落位於台灣矽谷新竹地區之樞紐，緊臨竹科、國道1號及陽明交通、清華兩大學府，為新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調與浴缸的飯店，館內的硯宴軒中餐廳、凡爾賽西餐廳及Folie Fun 歐式烘焙坊，還有SPA休閒中心，提供旅客多元體驗。

味全龍 中職 棒球

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