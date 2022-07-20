中職／新竹棒球場將開打 擁全台唯一外野牛棚、民宅也能看球

新竹市立棒球場原地重建，「重生」後首場賽事將於22日登場，將由味全龍在主場迎戰富邦悍將，蔡英文總統將親臨開球。該球場擁有不少特色，不僅擁有全台首創外野牛棚、地下停車場與LED高桅桿燈，球場緊鄰民宅、旅社，居民或入住旅客也可站在陽台欣賞賽事，體驗熱血氣氛。

新竹市體育委員會棒球協會主委柳宗義對新竹市立棒球場歷史如數家珍，今天替媒體踩線團解說場地特色與亮點。新竹球場除了內外野座位看台區，最多可容納1萬5千名球迷入場觀賽，3樓還設有5間VIP包廂，可在冷氣房內看球賽，包場要花6、7萬元。

柳宗義說，位於新竹市西大路、民富街的新竹市立棒球場，最早叫做「中正棒球場」，當年是因為了辦理1976年的區運會而興建，是竹苗地區唯一擁有國際標準規格的棒球場。球場啟用後成為國家代表隊重要集訓地，也成為中職開打的賽事場地。

新竹市立棒球場歷史約45年，今年新球場重生將由味全龍進駐作為雙主場。柳宗義也透露一段小故事，其實過去新竹球場不曾作為球隊主場，但常被誤以為是兄弟象主場，就是因為30多年外野看台計分台損壞，他的父親請兄弟董事長洪騰勝斥資200多萬元整修，計分台旁寫上「兄弟大飯店」字樣，成了美麗的誤會，新竹象迷也最多。

柳宗義也分享，新竹球場位於市區，內外野旁不少民宅林立，只要站上民宅陽台就能看球，還有一間「棒球大旅社」也受惠，以前只要有球迷買不到熱門賽事的門票，就跑去訂房間，一樣也能在旅社陽台看比賽，成為另類棒球商機。

再來，台灣的棒球場牛棚多設計在一、三壘旁，投手與捕手練投可能有被界外球砸傷等風險，新竹市立棒球場這次原地重建，別出心裁首創外野牛棚，坐在外野看台區的球迷能直接欣賞牛棚練投，更換投手時，選手將由外野步行至內野，增加賽事氣氛。

「外野牛棚這樣的設計相當貼心、新穎！」柳宗義是十足的棒球迷，也曾到日本、美國等地國外球場考察，表示外野牛棚設計不僅是台灣首見，連日本也少見。他說，外野牛棚有圍欄設計可保護選手安全，選手也能適應戶外環境，避免室內外衍生溫差。