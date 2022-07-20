快訊

丟丟妹反擊磷酸鹽超標 5萬人前發誓「絕無違法」

直球對決淨值危機 潤泰新、潤泰全今晚10點重訊說明

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融抹消1天就回一軍 代打無功打擊率剩0.038

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特(資料照)
王柏融。 擷圖自推特(資料照)

昨天才被放進「特例2022」的抹銷登錄名單，王柏融今天即刻回歸火腿隊一軍，證明自己身體無恙，只不過代打1打席沒建功，打擊率下降到0.038，火腿隊則以0：2輸給歐力士隊。

火腿隊近期大規模染疫潮，總教練「BIG BOSS」新庄剛志確診，代理監督山田勝彦也中標，5天來，全隊已20人呈陽性反應。

王柏融昨天是被列為密切接觸者，所以一度進入特例抹消名單中，但也因此不受到一般下二軍要等10天才能登錄一軍的限制，只要證明沒有染疫就可以回歸。

王柏融今天被拉回到一軍名單，在對歐力士隊之戰沒有先發，到8局上代打捕手清水優心，結果面對椋木蓮敲出一壘滾地出局，本季一軍打擊率從0.040再下降到0.038。

火腿今天整隊都被椋木蓮壓制，這名歐力士先發投手投了8.2局僅被敲出1支安打，另有11次三振、3次四壞保送，沒有失分；最後0.1局交給平野佳壽守成。

王柏融 火腿 歐力士 棒球

延伸閱讀

日職／火腿染疫潮被列密切接觸 王柏融抹消登錄

日職／王柏融重返一軍連6打數無安打 吳念庭獲1保送得1分

日職／王柏融攜3K秀回歸一軍 與吳念庭同場先發都沒表現

日職／終於等到他！二軍一待3個月 王柏融重返火腿一軍

相關新聞

中職／新竹棒球場新舊比一比 多2大賣點1致命傷

新舊新竹球場比一比，外野牛棚區是球迷可見的最大賣點，LED燈柱是全台唯一，球員室內空間也多了診療室、打擊區、重訓室，然而...

中職／新竹開幕戰完售 萬人進場動線遇壓力測試

新竹棒球場整建後重新開放，味全龍隊22日將迎來首戰，對上富邦悍將隊之戰，第1天座位已全數完售，本壘後方座位的超狂視野，恐...

日職／王柏融抹消1天就回一軍 代打無功打擊率剩0.038

昨天才被放進「特例2022」的抹銷登錄名單，王柏融今天即刻回歸火腿隊一軍，證明自己身體無恙，只不過代打1打席沒建功，打擊...

棒球／徵召大谷打經典賽？ 栗山英樹：跟大家想的一樣

大谷翔平今日於大聯盟明星賽登場，而他的恩師前火腿鬥士總教練、現任日本武士隊的總教練栗山英樹，受到日本《NHK》邀請擔任賽評，主播把握機會提問是否會徵昭大谷翔平披上國家隊戰袍打經典賽，這位名教頭也親自給

棒球／曹竣崵全家挺公益 邀請民眾捐助罕病基金會

中職退役投手、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵邀請民眾一起散播愛心，只要捐款達1980元至罕見疾病基金會，就有機會獲得...

中職／明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

中職明星對抗賽停辦2年後，今年復辦，7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，中職今天公布，兩場賽事合計預售門票已超過2萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。