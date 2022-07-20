日職／王柏融抹消1天就回一軍 代打無功打擊率剩0.038

昨天才被放進「特例2022」的抹銷登錄名單，王柏融今天即刻回歸火腿隊一軍，證明自己身體無恙，只不過代打1打席沒建功，打擊率下降到0.038，火腿隊則以0：2輸給歐力士隊。

火腿隊近期大規模染疫潮，總教練「BIG BOSS」新庄剛志確診，代理監督山田勝彦也中標，5天來，全隊已20人呈陽性反應。

王柏融昨天是被列為密切接觸者，所以一度進入特例抹消名單中，但也因此不受到一般下二軍要等10天才能登錄一軍的限制，只要證明沒有染疫就可以回歸。

王柏融今天被拉回到一軍名單，在對歐力士隊之戰沒有先發，到8局上代打捕手清水優心，結果面對椋木蓮敲出一壘滾地出局，本季一軍打擊率從0.040再下降到0.038。

火腿今天整隊都被椋木蓮壓制，這名歐力士先發投手投了8.2局僅被敲出1支安打，另有11次三振、3次四壞保送，沒有失分；最後0.1局交給平野佳壽守成。