中職／新竹棒球場新舊比一比 多2大賣點1致命傷

新舊新竹球場比一比，外野牛棚區是球迷可見的最大賣點，LED燈柱是全台唯一，球員室內空間也多了診療室、打擊區、重訓室，然而腹地太小還是致命傷，球員通道十分狹小，兩個大男生無法並肩行走。

是的，以前新竹球場沒有診療室，球員要按摩只能找地方鋪個毛巾處理，甚至製冰機還只有一台，改建後主客隊功能都很齊全，同樣的是總教練室、教練室、球員休息室、淋浴間、診療室、室內打擊區、外野牛棚區。

客隊目前沒有診療室、重訓室，不過還有一塊空間尚待規劃，球員通道狹窄則是兩邊通病，一次只容一名球員拖行李前進，若是兩人要錯身過會有些勉強。

牛棚區移往外野，是味全龍隊得標後提出的點子，新竹市教育處副處長沈靜濤透露，原本規劃在室內是考量到安全性，但龍隊希望模仿大聯盟形式，也讓球迷可以互動，還可以形塑出英雄式出場。

舊新竹球場燈柱在場內，改建後移往觀眾席後，共有6根燈柱，內野燈光，足夠覆蓋球場，不過上次測試賽後，中職聯盟有反應本壘處稍暗，沈靜濤表示，原本有考慮加裝在內野，不過可能會太亮，經聯盟建議後，將調整燈光方向。

新竹球場燈柱換成LED光源，可以瞬亮瞬暗，已準備好6套燈光設計要讓球迷驚艷，LED燈柱是全台球場唯一，韓職也是近年才開始引進，當有球員敲出全壘打時，就可以配合繞壘給予球迷聲光秀。

外野新增的LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，僅次於台中洲際、桃園球場，中外野全壘打牆距離400呎不變，左右外野則從330呎變成328呎。