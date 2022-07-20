快訊

獨／比姚元浩還會做菜的是他 李李仁傳將入主實境節目

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

中職／新竹棒球場新舊比一比 多2大賣點1致命傷

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹棒球場外野牛棚區。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場外野牛棚區。記者蘇志畬／攝影

新舊新竹球場比一比，外野牛棚區是球迷可見的最大賣點，LED燈柱是全台唯一，球員室內空間也多了診療室、打擊區、重訓室，然而腹地太小還是致命傷，球員通道十分狹小，兩個大男生無法並肩行走。

是的，以前新竹球場沒有診療室，球員要按摩只能找地方鋪個毛巾處理，甚至製冰機還只有一台，改建後主客隊功能都很齊全，同樣的是總教練室、教練室、球員休息室、淋浴間、診療室、室內打擊區、外野牛棚區。

客隊目前沒有診療室、重訓室，不過還有一塊空間尚待規劃，球員通道狹窄則是兩邊通病，一次只容一名球員拖行李前進，若是兩人要錯身過會有些勉強。

牛棚區移往外野，是味全龍隊得標後提出的點子，新竹市教育處副處長沈靜濤透露，原本規劃在室內是考量到安全性，但龍隊希望模仿大聯盟形式，也讓球迷可以互動，還可以形塑出英雄式出場。

舊新竹球場燈柱在場內，改建後移往觀眾席後，共有6根燈柱，內野燈光，足夠覆蓋球場，不過上次測試賽後，中職聯盟有反應本壘處稍暗，沈靜濤表示，原本有考慮加裝在內野，不過可能會太亮，經聯盟建議後，將調整燈光方向。

新竹球場燈柱換成LED光源，可以瞬亮瞬暗，已準備好6套燈光設計要讓球迷驚艷，LED燈柱是全台球場唯一，韓職也是近年才開始引進，當有球員敲出全壘打時，就可以配合繞壘給予球迷聲光秀。

外野新增的LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，僅次於台中洲際、桃園球場，中外野全壘打牆距離400呎不變，左右外野則從330呎變成328呎。

聯盟秘書長楊清瓏之前來勘查後，對新竹球場改建給出「麻雀雖小、五臟俱全」的評價，就實際觀察，球員使用的空間、功能確實跟上現代球場規劃，但還是有些缺陷，沈靜濤表示，實際比賽後，還是會持續徵詢球員的意見，有不足之處繼續做改善。

新竹棒球場重訓室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場重訓室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場球場診療室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場球場診療室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內的球員通道十分狹窄。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內的球員通道十分狹窄。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內的水溝蓋已經以人工草皮覆蓋。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內的水溝蓋已經以人工草皮覆蓋。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場室內打擊練習區。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場室內打擊練習區。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場客隊休息室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場客隊休息室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場主隊球員休息室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場主隊球員休息室。記者蘇志畬／攝影

牛棚 中職 棒球

延伸閱讀

中職／新竹開幕戰完售 萬人進場動線遇壓力測試

中職／明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

中職／新秀注意了！陳瑞振擔任樂天桃猿客座教練

中職／富邦蔡佳諺與台鋼「投打雙雄」 剛獲指名就回饋基層

相關新聞

中職／新竹開幕戰完售 萬人進場動線遇壓力測試

新竹棒球場整建後重新開放，味全龍隊22日將迎來首戰，對上富邦悍將隊之戰，第1天座位已全數完售，本壘後方座位的超狂視野，恐...

中職／新竹棒球場新舊比一比 多2大賣點1致命傷

新舊新竹球場比一比，外野牛棚區是球迷可見的最大賣點，LED燈柱是全台唯一，球員室內空間也多了診療室、打擊區、重訓室，然而...

棒球／徵召大谷打經典賽？ 栗山英樹：跟大家想的一樣

大谷翔平今日於大聯盟明星賽登場，而他的恩師前火腿鬥士總教練、現任日本武士隊的總教練栗山英樹，受到日本《NHK》邀請擔任賽評，主播把握機會提問是否會徵昭大谷翔平披上國家隊戰袍打經典賽，這位名教頭也親自給

棒球／曹竣崵全家挺公益 邀請民眾捐助罕病基金會

中職退役投手、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵邀請民眾一起散播愛心，只要捐款達1980元至罕見疾病基金會，就有機會獲得...

中職／明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

中職明星對抗賽停辦2年後，今年復辦，7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，中職今天公布，兩場賽事合計預售門票已超過2萬...

中職／新秀注意了！陳瑞振擔任樂天桃猿客座教練

上半季冠軍樂天桃猿今天公布，為強化農場、球隊基礎訓練，確定邀請陳瑞振擔任下半季客座教練，看顧二軍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。