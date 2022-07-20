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中職／新竹開幕戰完售 萬人進場動線遇壓力測試

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹棒球場整體。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場整體。記者蘇志畬／攝影

新竹棒球場整建後重新開放，味全龍隊22日將迎來首戰，對上富邦悍將隊之戰，第1天座位已全數完售，本壘後方座位的超狂視野，恐怕是未來球迷爭搶的最熱區。

新竹球場自2017年開始改建後，到今年終於完工，味全龍選定此處作為雙主場之一，22日起將與悍將隊展開三連戰，根據球團表示，目前最新票房，第一天的歷史性首戰1萬人席位已經完售。

新竹球場今天開放媒體參觀，本壘後方的席位視野幾乎與球場齊平，在台灣球場中僅台中洲際球場是類似設計，新竹球場優勢在於觀眾席與本壘、球員休息區更加接近。

另外本壘後方的4層樓主建築，4樓是球隊辦公室，3樓則是VIP包廂，共有3大間、2小間，大間包廂1場約8萬元、小間1場約6萬元，價位含餐飲，球團透露開幕戰5間皆售出，有4間已經被企業包下整季8場賽事。

當然新竹球場也有問題看來一時難解，進場動線會是最大問題，內野區要從本壘後方的兩座樓梯進入球場，進到看台後的腹地也不大，以開幕戰當天人數來看，很可能擠成一團，另外本壘後方護網並非如其他球場採用隱形護網，觀眾席近牆處也有些視野不良區域。

新竹棒球場大間VIP貴賓室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場大間VIP貴賓室。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場大間VIP貴賓室也有室外看球區。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場大間VIP貴賓室也有室外看球區。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場本壘後方視野。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場本壘後方視野。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場外觀。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場外觀。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內部。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場內部。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場本壘後方視野。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場本壘後方視野。記者蘇志畬／攝影

味全龍 富邦悍將 棒球

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