棒球／徵召大谷打經典賽？ 栗山英樹：跟大家想的一樣

大谷翔平今日於大聯盟明星賽登場，而他的恩師前火腿鬥士總教練、現任日本武士隊的總教練栗山英樹，受到日本《NHK》邀請擔任賽評，主播把握機會提問是否會徵昭大谷翔平披上國家隊戰袍打經典賽，這位名教頭也親自給予回應。

世界棒球經典賽將於明年正式回歸，大谷翔平近日被問到是否願意再次為國家隊出戰，他回答：「要是能順利被選入，當然會想為國家盡一份力。」至於他的恩師、也是日本武士隊總教練栗山英樹對於是否找回子弟兵效力的態度，也回答得很乾脆：「就跟大家想的一樣。」

除此之外栗山英樹本在講評明星賽時，還引用了三國志「士別三日，刮目相待」這句成語稱讚大谷，並且直接指出愛徒變得更好的原因：「他不僅能打出良好的擊球速度，也足夠穩定，過去左膝無法好好運用的問題，在2019年手術後改善很多」。