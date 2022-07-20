棒球／曹竣崵全家挺公益 邀請民眾捐助罕病基金會

中職退役投手、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵邀請民眾一起散播愛心，只要捐款達1980元至罕見疾病基金會，就有機會獲得海洋再生鏡、曹竣崵親筆簽名限量帆布袋或是購物優惠碼。

曹竣崵身為人父，看著罕病家庭特別有感，他說：「我好佩服那些罕爸，他們都很有毅力陪在小孩身邊，真的很辛苦，所以我希望透過更多活動，讓小孩子可以更快樂、更開心，也希望透過這個活動讓大家一起關心、了解他們。」

」 曹竣崵（左）、傅姿伶夫婦都是知名老國手，經常從事戶外運動。圖／曹竣崵提供

曹竣崵和720 armour運動眼鏡合作，邀民眾做公益，捐款達1980元至罕見疾病基金會，張貼收據回覆曹竣崵Facebook臉書活動貼文，第1位完成者可獲價值1980元的「海洋再生鏡」一副，第2、3、4位曹竣崵親筆簽名限量帆布袋1個，其他參加的朋友也有720購物優惠碼。

他說：「2013年就跟罕病基金會接觸過，參加過好多次活動，覺得他們比較內向，所以希望鼓勵他們能走出戶外，多接觸人群。」曹竣崵回憶當時，罕病孩子跟自己的孩子差不多大，所以更有感觸。

曹竣崵（右）從中職退役後，兒子曹祐齊接棒走上職棒之路。圖／曹竣崵提供

曹太太傅姿伶外號「三分球美少女」、曾是女籃國手，大兒子曹祐齊是味全龍隊投手，小兒子曹祐寧跟隨媽媽的步伐走上籃球之路，現為HBL傳統強權南山高中球員，一家人不僅靠運動維繫感情，也經常出外踏青，無論戶外運動或是休閒出遊，必備運動太陽眼鏡。

曹竣崵提到挑選運動太陽眼鏡的原則，他說：「第一個要舒適，因為我的臉比較大，所以比較難挑，而且我也很講求外觀。