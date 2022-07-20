中職／新秀注意了！陳瑞振擔任樂天桃猿客座教練

上半季冠軍樂天桃猿今天公布，為強化農場、球隊基礎訓練，確定邀請陳瑞振擔任下半季客座教練，看顧二軍。

2010年陳瑞振擔任職棒總教練，首年就領軍拿下總冠軍，三年總教練生涯取得180勝174敗4和，2013到2018年陳瑞振執教母校美和中學，爾後前往新竹仰德高中擔任客座教練，並往中國發展，接下江蘇成棒隊總教練兵符，並在2019年打進中國職棒總冠軍戰，教學獲得不錯評價。

陳瑞振指導內野守備訓練尤其受到高度評價，適逢今年選秀補進五位野手，領隊浦韋青表示，現階段正是邀請陳瑞振教練協助二軍訓練甚至是給予一軍更多棒球觀念的好時機，陳瑞振教練的加入，能夠幫助劉榮華總教練執行更多元的棒球訓練，客座期間必定有助於球隊攻擊及守備能力的養成及提升。

陳瑞振教練預計於八月向球團報到，陳瑞振表示，謝謝球團的邀請，感受到樂天桃猿想要厚植農場的決心，自己會貢獻所學，和樂天一起為總冠軍努力。