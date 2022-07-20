快訊

台北羽賽／戴資穎回來了！首輪只花22分鐘輕鬆奪勝

爭議連環爆！林智堅餐會辦在鄭文燦官邸 市府回應了

「最強護照」排行出爐！這國擁193地免簽蟬聯第一名 台灣排第34

中職／明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

中央社／ 台北20日電
中職今天公布，明星賽兩場賽事合計預售門票已超過2萬4000張，其中首戰預售達1萬4000張。 聯合報系資料照
中職今天公布，明星賽兩場賽事合計預售門票已超過2萬4000張，其中首戰預售達1萬4000張。 聯合報系資料照

中職明星對抗賽停辦2年後，今年復辦，7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，中職今天公布，兩場賽事合計預售門票已超過2萬4000張，其中首戰預售達1萬4000張。

備受球迷期待的中職明星賽，2020年、2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年7月30、31日將在台中洲際棒球場登場。

中職今天發布新聞稿公布門票銷售情況，目前兩場賽事合計預售已超過2萬4000張門票，其中首戰預售達1萬4000張，次日預售也突破1萬張。

今年中職明星賽，除了將上演台灣隊與明星隊的頂尖對決、全壘打大賽外，連續2天還將邀請到大咖藝人在開場及中場的接力演出，以及擁有史上最大陣仗啦啦隊女孩組成的超大髮香區。

中職表示，2天明星賽將分別安排不同團體表演：第一天主題「饒舌與台客之夜」，表演嘉賓是大支及玖壹壹；第2天則是「抒情與搖滾組合」，邀請到舒米恩及動力火車。明星賽首日還將有Sun Star孫協志結合兒童界超級明星「佩佩豬」，同場並發送佩佩豬小紀念品，吸引父母與小孩同樂。

明星賽 中職 棒球

延伸閱讀

MLB／季賽一條龍明星賽一條蟲？道奇岡所林被砲轟網友狂酸

MLB／史丹頓明星賽首安就是追平轟 美聯9連勝國聯

中職／傑尼獅顏值再升級 江宏傑、風田輪番開球

MLB／明星賽專注打擊更可怕 大谷賽前練習就狂開轟

相關新聞

中職／馬力歐新竹球場顯靈之役？鄭景益再見3分砲超神

中職球季賽22日重返風城，將在全新落成的新竹棒球場開打，由味全龍、富邦悍將隊進行下半季首戰；回顧過去老球場時期，2005...

棒球／日職前隊友球棒助攻 陽岱鋼回溫本季第3轟出爐

台灣棒球好手陽岱鋼效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，今天睽違3週再度開轟，敲出2分砲，本季第3轟出爐，連3場比賽有安打演出，...

棒球／曹竣崵全家挺公益 邀請民眾捐助罕病基金會

中職退役投手、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵邀請民眾一起散播愛心，只要捐款達1980元至罕見疾病基金會，就有機會獲得...

中職／明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張

中職明星對抗賽停辦2年後，今年復辦，7月30、31日將在台中洲際棒球場開打，中職今天公布，兩場賽事合計預售門票已超過2萬...

中職／新秀注意了！陳瑞振擔任樂天桃猿客座教練

上半季冠軍樂天桃猿今天公布，為強化農場、球隊基礎訓練，確定邀請陳瑞振擔任下半季客座教練，看顧二軍。

中職／富邦蔡佳諺與台鋼「投打雙雄」 剛獲指名就回饋基層

上周日於台北市觀山球場，舉辦了一場小球員的訓練營，主辦單位也邀請到今年獲台鋼雄鷹指名的文大先發投手陳翊瑄、主砲孫易伸以及開南大學U18冠軍外野蔡佳諺擔任教練，結束後訓練營也立即成為粉絲見面會，讓小球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。