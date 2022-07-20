棒球／日職前隊友球棒助攻 陽岱鋼回溫本季第3轟出爐

台灣棒球好手陽岱鋼效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，今天睽違3週再度開轟，敲出2分砲，本季第3轟出爐，連3場比賽有安打演出，率隊以10比6擊敗凱恩郡美洲獅。

陽岱鋼在離開日本職棒後，本季挑戰美國獨立聯盟，加盟湖國碼頭犬隊，賽前連2場敲安。

阪神虎隊外野手糸井嘉男過去在北海道日本火腿鬥士隊時期，與陽岱鋼曾是隊友，糸井嘉男日前在個人社群發起為陽岱鋼募集球棒的活動，陽岱鋼近日也在社群分享，已收到糸井嘉男寄來的球棒，並表達感謝。

陽岱鋼今天迎戰凱恩郡美洲獅，先發第7棒，守右外野，才剛收到新球棒沒多久，今天2局下在球隊以1比2落後時，就從投手艾利森（Ben Allison）手中揮出2分打點全壘打，幫助球隊以3比2反超，3局下上場吞下三振，5局下則擊成內野滾地球，第8局敲成中外野飛球遭到接殺。

湖國碼頭犬隊全場揮出11支安打，比對手少3支，但靠著團隊轟出5發全壘打，最終以10比6勝出。

陽岱鋼4打數唯一的安打就是全壘打，貢獻2打點，前一次開轟已是6月30日，連續安打場次推進至3場，賽後打擊率2成14。