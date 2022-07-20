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中職／富邦蔡佳諺與台鋼「投打雙雄」 剛獲指名就回饋基層

聯合新聞網／ 編輯邱柏勳／綜合報導
訓練營結束後的合影 編輯邱柏勳／攝影
訓練營結束後的合影 編輯邱柏勳／攝影

上周日於台北市觀山球場，舉辦了一場小球員的訓練營，主辦單位也邀請到今年獲台鋼雄鷹指名的文大先發投手陳翊瑄、主砲孫易伸以及開南大學U18冠軍外野蔡佳諺擔任教練，結束後訓練營也立即成為粉絲見面會，讓小球員們都興奮不已。

訓練前的集合熱身。 編輯邱柏勳／攝影
訓練前的集合熱身。 編輯邱柏勳／攝影

本次受邀擔任教練回饋基層的孫易伸表示：「很開心能幫助這些小球員，看到他們努力的樣子，讓我想到小時候努力的模樣，希望能幫助到他們順利成長。」

而另外一位獲得今年悍將第四指名的蔡佳諺，談及教球的感想也表示十分感激有這此機會能幫助小朋友：「在受到邀請後，我立即答應必盡我也想幫助小球員們成長，同時也能將我會的技術『傳承』給他們，希望未來他們也能順利圓夢，進到職業賽場一起打拼。」

訓練營結束後（左）蔡佳諺（中）孫易伸（右）陳翊瑄，細心的幫小球員簽名與合影 編輯邱柏勳／攝影
訓練營結束後（左）蔡佳諺（中）孫易伸（右）陳翊瑄，細心的幫小球員簽名與合影 編輯邱柏勳／攝影

訓練營結束後，現場也立即變成小型粉絲見面會，各個小球員與家長爭先恐後與這三位職棒新星合影留念，小球迷也把握這次難得的見面機會，積極與化身教練的球員們討教。

北市

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