中職／傑尼獅顏值再升級 江宏傑、風田輪番開球

統一獅隊「夏之戀物語」主題日要釋放男性魅力，讓台南球場充滿戀愛氛圍，兩天開球嘉賓找來實力顏值兼具的男神擔綱，8月6日邀請高人氣的「桌球王子」江宏傑，8月7日則是小時候擔任過外野手的日籍藝人風田。

8月6日、7日統一7-ELEVEN獅隊「兆豐銀行傑尼獅-夏の恋物語」主題日熱力登場，活動兩日的賽前，將邀請到在競技型實境節目擔任紅隊教練累積高人氣的江宏傑；以及曾為男團出身，在戲劇、綜藝節目上均有精彩表現的日籍藝人風田，兩位為2022傑尼獅夏之戀物語主題日擔任開球儀式嘉賓。

江宏傑曾於2017年為統一獅女孩日擔任過開球嘉賓，2020年起投身運動類實境節目擔任紅隊教練，過程中與隊員們的互相扶持、一起為比賽奮戰的身影與精神，使他不斷累積人氣，成為節目中最受歡迎的成員之一。

這次再度受邀回到統一獅主場開球，江宏傑表示：「非常開心能夠再次踏進棒球場，前一次開球給了自己80分的分數，希望這次能夠超越2017年的表現，為球賽開出漂亮的好球。」

江宏傑今年四月成立屬於自己的桌球館，館內MR沉浸式桌球館創新結合科技，打造互動科技視覺遊戲也是他精心規劃的最大亮點，也期盼能夠透過這個模式在台灣持續推廣桌球運動。

近期在人氣台劇中有亮眼表現的日籍藝人風田，也是各大綜藝節目經常能夠看見的熟面孔，不僅說得一口流利的好中文，更擔任許多節目及大型晚會主持人，也跨足舞台劇、電影等領域，全方位的發展讓他在台灣擁有許多粉絲。

這次要為統一獅隊開球，風田表示：「自己小時候在日本也接觸過棒球，擔任的是外野手的角色，能夠踏上台灣職棒的投手丘開球，令他非常興奮，也下了功夫重新苦練一番。」而除了開球儀式，這次風田更會在賽前與Uni-girls一起帶來令人期待的表演，希望球迷們朋友們能夠進場為他加油。