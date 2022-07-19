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中職／讓連敗止步在上半季 悍將5波贏不了的日子已洗榜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊中止13連不勝。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊中止13連不勝。記者劉學聖／攝影

富邦悍將隊今天在台南球場以4：3擊敗統一獅隊，終止13連不勝，回顧上半季勝敗歷程，5波5場以上的連敗幾乎洗榜最長連敗榜單；僅休兩天之後就要展開下半季，悍將能扭轉局面或是開啟新的連敗，第一關就是要先突破味全龍隊。

悍將在上半季封關戰贏球，這一勝得來不易，16天前打下的1：0領先，只用10分鐘就變成一場夢，悍將一度處於1：3落後，還出現3安打開局卻1分未得的奇景，但後續仍有多波攻勢，王勝偉的開路扮演關鍵，也有申皓瑋陽春砲、林益全超前安扭轉戰局。

悍將前一勝已是6月21日，前一次在客場贏球更是5月22日，等了28天終於贏球，距離前一場客場勝利更是相隔58天，這一仗同時也中止了悲情的客場11連敗。

回顧悍將上半季低到冰點的戰績，處於不停的連敗循環中，今年最長連敗榜上前3名都是悍將，分別是11連敗、7連敗、6連敗，排在第4的5連敗，悍將也兩度達陣、中信兄弟隊則為1次，球隊始終處於尋求止敗的高壓之下。

今天贏球之後，悍將上半季以16勝43敗1和、勝率2成71結算，16勝分別有6勝來自獅隊、6勝來自樂天桃猿隊、3勝來自中信兄弟隊，僅有1勝從味全龍隊手中討到。

悍將讓連敗止步在上半季，接下來要在22日展開下半季賽程，與最搞不定的龍隊在新竹球場展開3連戰，考驗悍將能否衝破這一關。

富邦悍將隊中止13連不勝。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊中止13連不勝。記者劉學聖／攝影

中信兄弟 味全龍 樂天桃猿

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