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中職／王勝偉衝鋒斷悍將13連不勝 陳仕朋3勝已超過去年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王勝偉單場3安打、跑回3分。記者劉學聖／攝影
王勝偉單場3安打、跑回3分。記者劉學聖／攝影

最爛半季的封關戰，富邦悍將隊用勝利強勢收尾，王勝偉扮演衝鋒戰士，前4打席都以首位打者之姿上壘，單場3安打、跑回3分，左投陳仕朋則是中繼5局無責失，悍將終場以4：3擊敗統一獅隊，中止13連不勝。

此戰先在7月4日開打，悍將首局就在王勝偉搶攻本壘獲得改判後，取得1：0領先，比賽在2局下因雨保留，延到今天續戰，悍將投手從羅力換成陳仕朋，獅隊則由柯瑞續投。

比賽從2局下、一壘有人打起，悍將16天前打下的優勢轉眼成空，陳重廷先在在執行強迫取分點出內野安打、帶有1分打點，就連陳仕朋眼看已抓到的盜壘都變成一壘手林益全的接球失誤再掉1分，林靖凱的二壘打再補刀，獅隊反倒取得3：1領先。

悍將持續追擊，雖在3局上連續3安開局卻寫下1分未得的奇景，但接下來在第5局再由王勝偉敲安開啟攻勢，高國輝的鳥安幫悍將討回第2分，申皓瑋6局補上追平陽春砲，第7局則是王勝偉的失誤上壘後，林益全的二壘打建功。

王勝偉此役5打數敲出3安打，前4打席都是該局首位打者、全數上壘，3度回到本壘得分，成為悍將性能最佳的攻勢發動機。

陳仕朋中繼5局失2分（無責失），取得本季第3勝，勝場已超過去年18場先發拿下的2勝。

悍將隊今天止敗後，13連不勝畫下句點，避免再向聯盟單季紀錄的14連不勝靠攏（1998年兄弟象、2012年興農牛）。

此外，2009年採取120場賽季後，半季最低勝率由2012年下半季興農牛隊的2成76保持，同時也是不論場數賽季的悍將隊史最低半季勝率，而悍將在前役輸球早已確定改寫，今天贏球後，上半季以16勝43敗1和、勝率2成71結算。

獅隊則以31勝27敗2和、勝率5成44打卡，確定排在上半季第3，落後中信兄弟隊1場勝差。

富邦悍將隊投手陳仕朋中繼5局失2分（無責失）。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊投手陳仕朋中繼5局失2分（無責失）。記者劉學聖／攝影

王勝偉 陳仕朋

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