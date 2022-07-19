棒球／首度參與貝比魯斯少棒聯盟 台灣選手溫哥華熱身

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中央社／ 溫哥華18日專電
台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊和溫哥華小山少棒隊合影，溫哥華球員們祝福台灣代表隊順利在貝比魯斯棒球聯盟世界少棒賽中取得好成績。 中央社
台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊和溫哥華小山少棒隊合影，溫哥華球員們祝福台灣代表隊順利在貝比魯斯棒球聯盟世界少棒賽中取得好成績。 中央社

參加美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League）少棒賽的台灣代表隊抵達加拿大溫哥華，並與當地球隊展開一系列暖身賽，盼透過棒球增廣見聞建立友誼。

台灣少棒隊18日已和加拿大歷史最悠久的少棒隊─小山少棒隊（Little Mountain Baseball）切磋練習，大家一起投球打球、分享禮物。

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，終於出現台灣代表隊的身影，這是聯盟成立70年以來頭一遭。

這群創造歷史紀錄的孩子們興奮不已，來自台中排灣族的林豪首度出國。他說，從上飛機到落地溫哥華，感覺好像做夢一樣。「希望在這裡好好練球，也希望藉機能認識許多不同國籍的朋友。」

花蓮布農族的余彥翔之前曾去過泰國，這是第一次到北美。他說：「很喜歡溫哥華的安靜，覺得很舒服，相信接下來的友誼賽都會打得很好。」

球隊執行教練張茂三是一手促成這群孩子出國比賽的靈魂人物。他於2019年的一個機緣與貝比魯斯棒球聯盟主席、國際組創始元老等核心成員分享台灣棒球經驗。

長期帶領偏遠地區孩子打球的張茂三對中央社表示：「我對聯盟成員強調，不該把所有目光都放在第一名，我們需要給第二名的孩子一些機會，他們可能有所感動吧，因此邀請台灣加入貝比魯斯聯盟，一起為偏鄉、資源弱勢的球員提供更多支持。」

台灣貝比魯斯棒球聯盟今年5月底舉行選拔賽，選定特定區域，包括原住民鄉鎮學校、資源弱勢球隊、社區棒球隊展開比賽，教練們每一場都仔細觀察各球員表現，

最終選出15位小選手，來自全台7縣市，其中有14位是原住民選手。

溫哥華小山少棒隊是一個社區球隊，成立於1951年，是加拿大歷史最悠久的少棒隊，至今仍是加拿大規模最大的球隊之一，目前有近800位球員註冊。

總裁聖詹姆斯（David St. James）對中央社表示：「過去小山球員們只和美國球隊有交流的經驗，這一次很高興能與台灣球員們切磋，早就知道台灣有悠久的棒球文化，球員實力堅強，這次交流互動非常有意義。」

台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊將於19日起陸續和4支加拿大球隊進行5場友誼賽，接著轉往舊金山訓練

，8月會抵達密蘇里州參加大賽。張茂三說：「比賽雖然很重要，讓他們感受不同文化生活，擴大自己的眼界更重要。感謝海外僑胞善心提供住宿交通，也希望未來能繼續支持幫助這群追夢的孩子們。」

棒球 詹姆斯

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