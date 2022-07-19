棒球／首度參與貝比魯斯少棒聯盟 台灣選手溫哥華熱身

參加美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League）少棒賽的台灣代表隊抵達加拿大溫哥華，並與當地球隊展開一系列暖身賽，盼透過棒球增廣見聞建立友誼。

台灣少棒隊18日已和加拿大歷史最悠久的少棒隊─小山少棒隊（Little Mountain Baseball）切磋練習，大家一起投球打球、分享禮物。

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，終於出現台灣代表隊的身影，這是聯盟成立70年以來頭一遭。

這群創造歷史紀錄的孩子們興奮不已，來自台中排灣族的林豪首度出國。他說，從上飛機到落地溫哥華，感覺好像做夢一樣。「希望在這裡好好練球，也希望藉機能認識許多不同國籍的朋友。」

花蓮布農族的余彥翔之前曾去過泰國，這是第一次到北美。他說：「很喜歡溫哥華的安靜，覺得很舒服，相信接下來的友誼賽都會打得很好。」

球隊執行教練張茂三是一手促成這群孩子出國比賽的靈魂人物。他於2019年的一個機緣與貝比魯斯棒球聯盟主席、國際組創始元老等核心成員分享台灣棒球經驗。

長期帶領偏遠地區孩子打球的張茂三對中央社表示：「我對聯盟成員強調，不該把所有目光都放在第一名，我們需要給第二名的孩子一些機會，他們可能有所感動吧，因此邀請台灣加入貝比魯斯聯盟，一起為偏鄉、資源弱勢的球員提供更多支持。」

台灣貝比魯斯棒球聯盟今年5月底舉行選拔賽，選定特定區域，包括原住民鄉鎮學校、資源弱勢球隊、社區棒球隊展開比賽，教練們每一場都仔細觀察各球員表現，

最終選出15位小選手，來自全台7縣市，其中有14位是原住民選手。

溫哥華小山少棒隊是一個社區球隊，成立於1951年，是加拿大歷史最悠久的少棒隊，至今仍是加拿大規模最大的球隊之一，目前有近800位球員註冊。

總裁聖詹姆斯（David St. James）對中央社表示：「過去小山球員們只和美國球隊有交流的經驗，這一次很高興能與台灣球員們切磋，早就知道台灣有悠久的棒球文化，球員實力堅強，這次交流互動非常有意義。」

台灣貝比魯斯棒球聯盟2022台灣代表隊將於19日起陸續和4支加拿大球隊進行5場友誼賽，接著轉往舊金山訓練

，8月會抵達密蘇里州參加大賽。張茂三說：「比賽雖然很重要，讓他們感受不同文化生活，擴大自己的眼界更重要。感謝海外僑胞善心提供住宿交通，也希望未來能繼續支持幫助這群追夢的孩子們。」