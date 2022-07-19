日職／火腿染疫潮被列密切接觸 王柏融抹消登錄

火腿隊爆發染疫潮，今天台將王柏融也出現在異動名單內，球團表示他並未確診，而是因被列為密切接觸者而啟用「特例2022」，抹消一軍登錄。

火腿疫情在昨天大爆，包括監督新庄剛志在內，單日11人確診，今天再出現6人異動名單，其中也有王柏融的名字。

6人都是因「特例2022」被下放，球團表示 王柏融目前並未確診，而是因為有確診者有接觸，另一名洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）則有發燒症狀。

王柏融今年本季開季打擊手感低迷，4月下放後在二軍常駐了3個月，才在7月16日再次等到機會，3場出賽包括2場先發、1場代打，結局是6支0，本季至今25打數只有1支安打，打擊率一路向下降到只剩0.040。

王柏融暫別一軍賽場，但「特例2022」不受下放須滿10天限制，王柏融仍有機會隨時回到一軍出賽，尋求拉抬打擊成績。