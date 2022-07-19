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U18對抗賽／林佳緯2安4打點 比林安可高中同期更會打

中央社／ 新北19日電
穀保家商林佳緯（圖）被看好有選秀首輪實力，在球探眼中比統一獅隊強打林安可同期更會打、攻守平均，19日U18藍白對抗賽，單場2安貢獻4分打點。 中央社
穀保家商林佳緯（圖）被看好有選秀首輪實力，在球探眼中比統一獅隊強打林安可同期更會打、攻守平均，19日U18藍白對抗賽，單場2安貢獻4分打點。 中央社

穀保家商林佳緯被看好有選秀首輪實力，在球探眼中比統一獅隊強打林安可同期更會打、攻守平均，今天U18藍白對抗賽2安4打點、壓力釋放，高中最後一年希望更穩定、夢想旅外。

穀保家商外野手林佳緯從高一開始就展現長打能力，高一就敲出約5發全壘打，一直是球隊中心打線人選，高二遇到一段低潮，今年暑假升上高三，也是球探追蹤的焦點，如果明年畢業投入中職選秀，很有機會可以挑戰首輪。

林佳緯攻守平均，可以守中外野，揮棒有力量、打擊力量大、擊球能力好，攻守平均、臂力不錯；獅隊強打林安可高中是投打二刀、打擊天分極佳，在球探眼中，林佳緯比林安可高中同期更會打。

林佳緯此次被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，但調整比較慢，前4場比賽打完僅敲出1支安打，今天單場2安貢獻4分打點，他表示，對抗賽打完一半了才敲1支安打、有點壓力，之前跟球的節奏沒有很好，已經慢慢調整回來，希望可以拚進正選名單。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，林佳緯因為調整比較慢、前幾場也打得比較急，自己知道感覺不好，休兵日主動要求特打，今天看起來擊球的感覺有比較好一點了。

林佳緯今年暑假升上高三，自評高中兩年進步多，打擊方面高二全壘打雖然不如高一多，但擊球的確實度有提升，教練也一直提醒，不用想著打大支、擊球確實球自然會飛出去。

守備方面，林佳緯則認為高一移動速度沒有這麼快，左右守備範圍都有特別加強、也有進步，守備的優點是判斷球的第一瞬間很快、落差不會太大。

高中最後一年，林佳緯希望打擊上不要大起大落，昨天對抗賽也有登板中繼拿下勝投，他笑說：「成為二刀流也是夢想。」至於畢業之後的規劃，林佳緯表示，目前還沒有確定，但最後一年會努力拚，看看有沒有機會挑戰旅外。

楊峻豪對抗賽打擊率破4成 大學磨練想回捕手位置

穀保家商內野手楊峻豪今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽2安2打點，前5戰打完打擊率破4成；楊峻豪抗壓性高，總能有適時一擊，畢業先去大學磨練，希望重回捕手位置再挑戰選秀。

U18世界盃棒球賽培訓隊安排藍白對抗賽，今天第5戰藍隊楊峻豪先發打6棒、守一壘，1局選到保送，2局、3局都敲出安打，總計4打數敲出2支安打、貢獻2分打點，對抗賽5戰打完，總計14打數敲出6支安打，打擊率4成29。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，正式賽20人名單，規劃帶2名主戰捕手，如果楊峻豪留在正選名單中，可能也會幫忙接補、以備不時之需。

楊峻豪國小、國中都是捕手，升上高中後1年級還有蹲捕，2、3年級主要是牛棚幫忙接捕、正式賽比較少捕手出賽，對內分組比賽會分擔捕手工作。

周宗志表示，楊峻豪目前幾場打擊發揮得不錯，在母隊就常打出關鍵安打、抗壓性很好，因為身材不錯、大家期待他的長打，如果因此迷失揮空率就會比較高，只要擊球率好一點、安打機率就滿高的。

楊峻豪今年高三畢業，選擇先去台體讀書，他表示，高二之後以一壘為主，但還是想要回到捕手位置，自評擋球和接球是優勢，但配球和場上引導還要再加油，偶像是日本職棒福岡軟銀鷹隊好手甲斐拓也。

進到培訓隊收穫多，楊峻豪表示，教練團會傳授很多新知，能在攻擊設定和觀念上有幫助，目標可以拚進代表隊正式名單，之後到大學磨練，等到夠成熟、希望以捕手身分投入選秀。

穀保家商 林安可 選秀

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