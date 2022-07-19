韓職／象魔力練習賽戴中文手套亮相 炸醬麵一吃就上癮

轉戰南韓職棒SSG登陸者隊的左投象魔力，今天在練習賽登板，手上拿著繡著中文「象魔力」的手套，先發5局僅失1分，最快球速147公里，讓新東家留下好印象，象魔力則對炸醬麵留下好印象。

象魔力本季為中信兄弟隊貢獻7勝5敗、防禦率2.56佳績，直到7月9日確定與登陸者完成合約，隔天即搭機離台。目前他勝場、防禦率都排在聯盟前5傑，他的投球局數91.1局，意味他的名字還會在榜上留到下半季進行過半，才會因為局數不足出榜。

象魔力已在今天展開實戰，在練習賽面對獨立聯盟球隊，投5局被敲4安打、失1分，送出7次三振，直球多穩定落在143到145公里之間，最快有到147公里，也有使用滑球、曲球、指叉球。

他此役設定要投5局、70至80球之間，最終僅用61球，第5局以連飆3K收工，踏上南韓後的首場出賽內容不俗，等待正式比賽「開箱」。

登陸者投手教練曹雄天現場看了這場比賽，他表示，「整體來說，各種球路都投得很好，位移、控球也都不錯，最重要的是極具侵略性的投球令我印象深刻，很期待他之後的比賽。」

象魔力也在賽後接受南韓媒體訪問，他透露從去年在中職打球開始，對亞洲棒球有更深認識，「我相信在台灣的經驗，也會對我在南韓有幫助。」有趣的是，他在剛抵達南韓時，翻譯就向他推薦了炸醬麵，但他一開始看照片還有點怕怕，是被反覆「推坑」後才小心翼翼吃了一口，「結果我整碗吃完了，真的很讚！」