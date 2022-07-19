快訊

連靜雯遭沒見過面「虛擬老公」詐騙3000萬 本尊回應了

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

邊境再開放！指揮中心：「6類外籍人士」可入境來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓職／象魔力練習賽戴中文手套亮相 炸醬麵一吃就上癮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
象魔力登上韓媒，手套繡有中文。 韓媒MK網頁報導
象魔力登上韓媒，手套繡有中文。 韓媒MK網頁報導

轉戰南韓職棒SSG登陸者隊的左投象魔力，今天在練習賽登板，手上拿著繡著中文「象魔力」的手套，先發5局僅失1分，最快球速147公里，讓新東家留下好印象，象魔力則對炸醬麵留下好印象。

象魔力本季為中信兄弟隊貢獻7勝5敗、防禦率2.56佳績，直到7月9日確定與登陸者完成合約，隔天即搭機離台。目前他勝場、防禦率都排在聯盟前5傑，他的投球局數91.1局，意味他的名字還會在榜上留到下半季進行過半，才會因為局數不足出榜。

象魔力已在今天展開實戰，在練習賽面對獨立聯盟球隊，投5局被敲4安打、失1分，送出7次三振，直球多穩定落在143到145公里之間，最快有到147公里，也有使用滑球、曲球、指叉球。

他此役設定要投5局、70至80球之間，最終僅用61球，第5局以連飆3K收工，踏上南韓後的首場出賽內容不俗，等待正式比賽「開箱」。

登陸者投手教練曹雄天現場看了這場比賽，他表示，「整體來說，各種球路都投得很好，位移、控球也都不錯，最重要的是極具侵略性的投球令我印象深刻，很期待他之後的比賽。」

象魔力也在賽後接受南韓媒體訪問，他透露從去年在中職打球開始，對亞洲棒球有更深認識，「我相信在台灣的經驗，也會對我在南韓有幫助。」有趣的是，他在剛抵達南韓時，翻譯就向他推薦了炸醬麵，但他一開始看照片還有點怕怕，是被反覆「推坑」後才小心翼翼吃了一口，「結果我整碗吃完了，真的很讚！」

中職 中信兄弟 韓職

延伸閱讀

葉倫訪南韓 催動Chip 4聯盟

南韓外長抵日訪問 望解決歷史恩怨修復雙邊關係

中職／泰迪自請離隊 兄弟3大洋投只剩德保拉

韓職／獲MVP隔年卻遭釋出 米蘭達命運淒涼爪迷嘆：被操壞了

相關新聞

韓職／象魔力練習賽戴中文手套亮相 炸醬麵一吃就上癮

轉戰南韓職棒SSG登陸者隊的左投象魔力，今天在練習賽登板，手上拿著繡著中文「象魔力」的手套，先發5局僅失1分，最快球速1...

中職／救援失敗未能贏球 李振昌自責：今年無法給大家安定感

中信兄弟守護神李振昌在日前對上富邦悍將的比賽9局下登板，不過他未能守住一分領先優勢，最終雙方握手言和。昨晚李振昌自責地在臉書粉專發文寫道：「比賽責任絕對在我，今年無法給大家一份安定感」，同時也替辛苦的捕手們說話，希望球迷多多替捕手喝采。

中職／悍將輸龍13連不勝 另一種「史上最爛」懸崖邊

富邦悍將隊又來到另一種「史上最爛」的懸崖邊，昨天以1：8輸給味全龍隊，董秉軒用球棒開轟、郭天信用腳程開轟，讓悍將推進13...

中職／龍隊半季31勝結算 葉總許願新竹創造更棒回憶

味全龍隊持續吃定富邦悍將隊，今天以8：1贏球後，上半季以31勝29敗、勝率0.517作收，總教練葉君璋很滿意，也期許從新...

中職／戴云真自當裁判釀成場內轟 丘總要他勇敢面對

富邦悍將隊今天以1：8輸給味全龍隊，以守備優先調整今天先發打線，換上的左外野手戴云真，還是因守備問題釀成一支場內全壘打，...

中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

郭天信本季首轟用腳程跑出來，他直呼感覺很特別，還自爆因此被教練虧了，「回來後，教練就噹我，說打那麼大力幹嘛，打那麼大力又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。