中職／救援失敗未能贏球 李振昌自責：今年無法給大家安定感

中信兄弟守護神李振昌在日前對上富邦悍將的比賽9局下登板，不過他未能守住一分領先優勢，最終雙方握手言和。昨晚李振昌自責地在臉書粉專發文寫道：「比賽責任絕對在我，今年無法給大家一份安定感」，同時也替辛苦的捕手們說話，希望球迷多多替捕手喝采。

李振昌在17日對上悍將的比賽9局上兄弟5：4領先時上場，他主投一局，先投出保送後，發生關鍵的投手犯規、再被敲安失1分，賽後防禦率上升至3.33。

昨晚，李振昌在臉書發文感謝球迷的安慰與指導，他自責地寫道：「無法在上半季最後一場留下完美結束，我真的覺得很抱歉。」他表示沒能贏球的責任絕對在他身上：「今年無法給大家一份安定感，我必須更加油，接下來不管是扮演什麼角色，我會更努力調整到最佳狀態。」

此外，針對部分球迷怪罪捕手的行為，李振昌也替補手群說話，他提到比賽過程中捕手是最辛苦的，然而他們卻時常遭遇「有功無賞，打破要賠」的處境：「贏球時大家會說先發投得多好、打者打好 ，亮點永遠不會在捕手，但輸球時捕手往往要扛下莫大壓力。」

李振昌表示，陣中的每一位捕手都很棒，他們也都盡全力地幫忙投手、守住分數、擋下挖地瓜球，因此希望球迷們多多替捕手喝采。最終，也和球迷約定下半季繼續努力：「輸，大家一起努力找贏球方法；贏，大家一起享受喜悅！」