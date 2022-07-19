快訊

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

高中免試入學放榜 12.8萬人上榜、錄取率99.26%刷新高

中職／救援失敗未能贏球 李振昌自責：今年無法給大家安定感

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟守護神李振昌。記者陳正興／攝影
中信兄弟守護神李振昌。記者陳正興／攝影

中信兄弟守護神李振昌在日前對上富邦悍將的比賽9局下登板，不過他未能守住一分領先優勢，最終雙方握手言和。昨晚李振昌自責地在臉書粉專發文寫道：「比賽責任絕對在我，今年無法給大家一份安定感」，同時也替辛苦的捕手們說話，希望球迷多多替捕手喝采。

李振昌在17日對上悍將的比賽9局上兄弟5：4領先時上場，他主投一局，先投出保送後，發生關鍵的投手犯規、再被敲安失1分，賽後防禦率上升至3.33。

昨晚，李振昌在臉書發文感謝球迷的安慰與指導，他自責地寫道：「無法在上半季最後一場留下完美結束，我真的覺得很抱歉。」他表示沒能贏球的責任絕對在他身上：「今年無法給大家一份安定感，我必須更加油，接下來不管是扮演什麼角色，我會更努力調整到最佳狀態。」

此外，針對部分球迷怪罪捕手的行為，李振昌也替補手群說話，他提到比賽過程中捕手是最辛苦的，然而他們卻時常遭遇「有功無賞，打破要賠」的處境：「贏球時大家會說先發投得多好、打者打好 ，亮點永遠不會在捕手，但輸球時捕手往往要扛下莫大壓力。」

李振昌表示，陣中的每一位捕手都很棒，他們也都盡全力地幫忙投手、守住分數、擋下挖地瓜球，因此希望球迷們多多替捕手喝采。最終，也和球迷約定下半季繼續努力：「輸，大家一起努力找贏球方法；贏，大家一起享受喜悅！」

李振昌 中信兄弟

相關新聞

中職／悍將輸龍13連不勝 另一種「史上最爛」懸崖邊

富邦悍將隊又來到另一種「史上最爛」的懸崖邊，昨天以1：8輸給味全龍隊，董秉軒用球棒開轟、郭天信用腳程開轟，讓悍將推進13...

中職／龍隊半季31勝結算 葉總許願新竹創造更棒回憶

味全龍隊持續吃定富邦悍將隊，今天以8：1贏球後，上半季以31勝29敗、勝率0.517作收，總教練葉君璋很滿意，也期許從新...

中職／救援失敗未能贏球 李振昌自責：今年無法給大家安定感

中信兄弟守護神李振昌在日前對上富邦悍將的比賽9局下登板，不過他未能守住一分領先優勢，最終雙方握手言和。昨晚李振昌自責地在臉書粉專發文寫道：「比賽責任絕對在我，今年無法給大家一份安定感」，同時也替辛苦的捕手們說話，希望球迷多多替捕手喝采。

中職／戴云真自當裁判釀成場內轟 丘總要他勇敢面對

富邦悍將隊今天以1：8輸給味全龍隊，以守備優先調整今天先發打線，換上的左外野手戴云真，還是因守備問題釀成一支場內全壘打，...

中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

郭天信本季首轟用腳程跑出來，他直呼感覺很特別，還自爆因此被教練虧了，「回來後，教練就噹我，說打那麼大力幹嘛，打那麼大力又...

中職／悍將牌勝場ATM對龍瘋狂吐鈔 13連不勝又逼近紀錄

富邦悍將隊又來到另一種「史上最爛」的懸崖邊，今天以1：8輸給味全龍隊，董秉軒用球棒開轟、郭天信用腳程開轟，讓悍將推進13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。