中職／龍隊半季31勝結算 葉總許願新竹創造更棒回憶

味全龍隊持續吃定富邦悍將隊，今天以8：1贏球後，上半季以31勝29敗、勝率0.517作收，總教練葉君璋很滿意，也期許從新竹球場出發的下半季，可以創造更多更好的回憶。

今天是龍隊在上半季的封關戰，洋投布里悍僅用64球，但第6局未再續投，以5局被敲4安打、失1分收工，取得本季第7勝。葉君璋透露，布里悍反映背部有點怪怪的，保險起見提早退場，但後來檢查確認沒有受傷。

延續對悍將一面倒的優勢，兩軍上半季15場過招打完，龍隊14勝1敗、對戰10連勝；布里悍也延續生涯對戰悍將的不敗戰績，連同此役在內，對戰9場拿下7勝0敗、防禦率0.98。

葉君璋總結上半季成績，他表示，「對我們來講是滿滿意，這些選手不容易，這個過程中沒有很順，但這個結果可以拿到那麼多勝，很難得，希望下半季各方面可以再更順一點，傷兵可以減少，。」

龍隊下半季首戰從22日開打，又與悍將進行3連戰，葉君璋表示，球場仍有細節需要調整，這幾天會再去確認，「新竹市對我們滿多回憶的地方，希望下半季可以製造更多好的回憶。」