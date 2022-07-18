聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／戴云真自當裁判釀成場內轟 丘總要他勇敢面對
富邦悍將隊今天以1：8輸給味全龍隊，以守備優先調整今天先發打線，換上的左外野手戴云真，還是因守備問題釀成一支場內全壘打，總教練丘昌榮賽後也直言：「選手不能自己當裁判」，期望他未來不要再犯。
悍將投手李子強以周一補賽的第28人之姿，在今天升上一軍支援牛棚，此役表現不俗，從第5局登板，沉穩投到第8局。
李子強在8局先被董秉軒敲出安打，兩出局後，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟，李子強也因此3.1局投球承擔1轟、失2分。
丘昌榮指出，戴云真因認為是界外，因此並未積極去撿球，「那個play應該從小打球都知道，裁判沒判之前，不能自己當裁判，剛剛也跟他講，失誤發生了，這是一個給自己滿大的警惕，生涯不要再犯這種錯，也要勇敢一點去面對，國宸也有跟他講。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言