中職／戴云真自當裁判釀成場內轟 丘總要他勇敢面對

富邦悍將隊今天以1：8輸給味全龍隊，以守備優先調整今天先發打線，換上的左外野手戴云真，還是因守備問題釀成一支場內全壘打，總教練丘昌榮賽後也直言：「選手不能自己當裁判」，期望他未來不要再犯。

悍將投手李子強以周一補賽的第28人之姿，在今天升上一軍支援牛棚，此役表現不俗，從第5局登板，沉穩投到第8局。

李子強在8局先被董秉軒敲出安打，兩出局後，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟，李子強也因此3.1局投球承擔1轟、失2分。

丘昌榮指出，戴云真因認為是界外，因此並未積極去撿球，「那個play應該從小打球都知道，裁判沒判之前，不能自己當裁判，剛剛也跟他講，失誤發生了，這是一個給自己滿大的警惕，生涯不要再犯這種錯，也要勇敢一點去面對，國宸也有跟他講。」