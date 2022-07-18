中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

郭天信本季首轟用腳程跑出來，他直呼感覺很特別，還自爆因此被教練虧了，「回來後，教練就噹我，說打那麼大力幹嘛，打那麼大力又打不過，這樣打就全壘打了。」有趣的是，味全龍隊史前一人敲場內轟為張泰山，讓郭天信超訝異，第一句話就反問「他有嗎？」

郭天信去年驚奇敲出5轟，今年全壘打數直到今天才在新莊球場開張，第8局跑出場內兩分砲，單場3安打、3分打點，聽聞獲選單場MVP，郭天信眼裡綻放光芒，「好好喔！很久沒拿了欸！去年11月7日後就沒拿了。」

龍隊第8局先由董秉軒敲安上壘，兩出局後，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟。

「打出去就沒看飛到哪，全力衝。」郭天信透露，自己到二壘時有減速，「因為想說應該有去撿球，想說怎麼沒看到球在哪。」聽到隊友一直喊，才知道自己有機會跑出全壘打。

郭天信小時候打過不少場內轟，但職棒第一支還是很值得紀念，手套裡夾著劉基鴻幫他撿回來的全壘打球，但是抱持懷疑，「我也不知道這顆是真的還假的。」

郭天信的生涯第6轟是他在中職的第1支場內全壘打，隊史則是第6支，前一人為1996年9月12日的張泰山，郭天信一聽瞪著大眼睛感到不可思議，先是反問「他有嗎？」趕緊補上：「啊對不起，是他還有頭髮時吧！」