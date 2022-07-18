快訊

亞洲盃男籃／最後4秒追6分 約旦神奇絕殺中華隊闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
郭天信跑出場內全壘打，賽後笑盈盈收起全壘打球。記者陳宛晶／攝影
郭天信跑出場內全壘打，賽後笑盈盈收起全壘打球。記者陳宛晶／攝影

郭天信本季首轟用腳程跑出來，他直呼感覺很特別，還自爆因此被教練虧了，「回來後，教練就噹我，說打那麼大力幹嘛，打那麼大力又打不過，這樣打就全壘打了。」有趣的是，味全龍隊史前一人敲場內轟為張泰山，讓郭天信超訝異，第一句話就反問「他有嗎？」

郭天信去年驚奇敲出5轟，今年全壘打數直到今天才在新莊球場開張，第8局跑出場內兩分砲，單場3安打、3分打點，聽聞獲選單場MVP，郭天信眼裡綻放光芒，「好好喔！很久沒拿了欸！去年11月7日後就沒拿了。」

龍隊第8局先由董秉軒敲安上壘，兩出局後，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟。

「打出去就沒看飛到哪，全力衝。」郭天信透露，自己到二壘時有減速，「因為想說應該有去撿球，想說怎麼沒看到球在哪。」聽到隊友一直喊，才知道自己有機會跑出全壘打。

郭天信小時候打過不少場內轟，但職棒第一支還是很值得紀念，手套裡夾著劉基鴻幫他撿回來的全壘打球，但是抱持懷疑，「我也不知道這顆是真的還假的。」

郭天信的生涯第6轟是他在中職的第1支場內全壘打，隊史則是第6支，前一人為1996年9月12日的張泰山，郭天信一聽瞪著大眼睛感到不可思議，先是反問「他有嗎？」趕緊補上：「啊對不起，是他還有頭髮時吧！」

郭天信 張泰山

延伸閱讀

中職／悍將牌勝場ATM對龍瘋狂吐鈔 13連不勝又逼近紀錄

中職／悍將守備最大化還是釀禍 郭天信跑出場內轟

中職／成封王戰背景 郭天信：總有一天換我們

中職／郭郁政6局被敲9安打 悍將「送禮」成就0責失好投

相關新聞

中職／龍隊前一支場內轟是泰山 郭天信驚呆：他有嗎？

郭天信本季首轟用腳程跑出來，他直呼感覺很特別，還自爆因此被教練虧了，「回來後，教練就噹我，說打那麼大力幹嘛，打那麼大力又...

中職／悍將牌勝場ATM對龍瘋狂吐鈔 13連不勝又逼近紀錄

富邦悍將隊又來到另一種「史上最爛」的懸崖邊，今天以1：8輸給味全龍隊，董秉軒用球棒開轟、郭天信用腳程開轟，讓悍將推進13...

中職／戴云真自當裁判釀成場內轟 丘總要他勇敢面對

富邦悍將隊今天以1：8輸給味全龍隊，以守備優先調整今天先發打線，換上的左外野手戴云真，還是因守備問題釀成一支場內全壘打，...

中職／悍將守備最大化還是釀禍 郭天信跑出場內轟

去年炸裂5轟的郭天信，本季首轟直到今天在新莊球場出爐，他在第8局靠腳程和富邦悍將隊的守備幫忙，跑出場內全壘打。

日職／宋家豪拿下本季第4勝 張奕2局2責失無關勝敗

日職樂天金鷲隊投手宋家豪連兩天登板，今天中繼投1局、無失分，拿下本季第4勝；歐力士隊投手張奕也有中繼登板，投2局2責失分...

日職／王柏融重返一軍連6打數無安打 吳念庭獲1保送得1分

西武獅今繼續作客日本火腿，重返一軍的台灣好手王柏融、吳念庭皆獲得先發出賽機會，但打擊上都沒有發揮，王柏融2打數無安打，吳念庭僅靠保送上壘跑回1分，終場西武以5比1獲勝。 王柏融16日相隔約3個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。