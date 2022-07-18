中職／悍將牌勝場ATM對龍瘋狂吐鈔 13連不勝又逼近紀錄

富邦悍將隊又來到另一種「史上最爛」的懸崖邊，今天以1：8輸給味全龍隊，董秉軒用球棒開轟、郭天信用腳程開轟，讓悍將推進13連不勝，距離聯盟單季紀錄的14連不勝只差一步。

龍隊洋投布里悍只用64球，但第6局未再續投，以5局被敲4安打、失1分收工，僅在第3局的兩次保送之後，讓林益全敲出安打失分。

布里悍延續生涯對戰悍將的不敗戰績，連同此役在內，對戰9場拿下7勝0敗、防禦率0.98。

龍隊的分數穩定進帳，首局林智勝的二壘打首開紀錄，董秉軒第2局補上陽春砲，第5局則是曾傳昇開局二壘打引路，單局掃出4安打、2保送，加上悍將守備失誤，讓龍隊灌進4分大局。

悍將先發投手游霆崴4.1局被敲7安打、失4分，接手的江國豪持續引爆炸彈，面對5人次讓4人上壘，也讓悍將的落後差距逐漸失控。

龍隊此役的第2轟在第8局出現，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟，這發兩分砲再將差距擴大。

悍將與龍隊的上半季15場過招打完，悍將1勝14敗、對戰10連敗，被龍隊當成勝場提款機瘋狂吐鈔。

悍將推進13連不勝，期間包括12敗和1場和局，而聯盟單季紀錄為1998年兄弟象隊、2012年興農牛隊共同保持的14連不勝，明天晚上在台南球場與統一獅隊有保留比賽要打，進行到2局下、悍將握有1：0領先。