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中職／悍將守備最大化還是釀禍 郭天信跑出場內轟
去年炸裂5轟的郭天信，本季首轟直到今天在新莊球場出爐，他在第8局靠腳程和富邦悍將隊的守備幫忙，跑出場內全壘打。
悍將考量守備優先情況下，今天降下王詩聰、升上戴云真，擔任先發左外野手，守備最大化打線仍在第8局釀禍。
悍將此役的第3任投手李子強從第5局、兩出局時就接手戰局，續投到第8局，先被董秉軒敲出安打，兩出局後，郭天信打向左外野，戴云真伸長了手沒碰到球，疑似未意識到在界內落地，並未馬上轉身找球，這球一路滾到牛棚區，讓郭天信跑出他的本季首轟，這分兩分砲再將領先擴大。
郭天信的本季首轟、生涯第6轟，是他在中職的第一支場內全壘打，味全龍隊史則是第六支，前一人為1996年9月12日的張泰山。
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