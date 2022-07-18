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中職／洋砲幾乎0、3大土投有傷 葉總結算半季有驚喜

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照

味全龍隊上半季勝率站上5成，總教練葉君璋認為達成目標，尤其在徐若熙王維中、林子昱3位本土先發投手有傷的情況下，還是撐住戰績，讓葉總很驚喜，「其實我原本一直不知道，原來我們投手成績還不錯。」

龍隊今天為上半季封關戰，出戰富邦悍將隊，接下來就是22日在新竹球場迎接下半季開打，3連戰對手還是龍隊最擅長的悍將。

結算上半季成績，葉總認為少了很多原本該有的東西，還能達到5成勝率，相當不容易，「今天不算已經超過5成，回顧這個過程會覺得這些選手滿不容易，因為我們有很多沒有很順利，像是洋砲幾乎是0，徐若熙也是沒投，王維中、林子昱也都有傷，當然兩個洋投投到很多局數，但可以達到30勝，還是滿讓人驚喜。」

龍隊至今天賽前團隊投球防禦率3.30，排在聯盟第2，讓葉總直言意外，「其實我一直不知道我們投手成績算不錯，後來聽人家講才去看，少了那麼多投手，其它人還可以表現那麼好，那就是更特別，要不是最後面幾場有點失控，成績會更好。」

龍隊的勝場裡，悍將貢獻良多，前14場交手已由龍隊取得13勝，讓面對樂天桃猿隊的3勝12敗，不至於拖垮戰績，葉君璋也說對戰就是會有這種狀況，今年龍隊就屬對猿隊、悍將的情況最極端，「但可以把富邦打那麼好，也不是一件容易的事，畢竟他們還不是真的成熟的球員。」

王維中 徐若熙 葉君璋

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