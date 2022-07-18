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中職／新竹來的郭俊麟新竹球場見世面 記得兄弟迷好多

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
郭俊麟。 報系資料照
郭俊麟。 報系資料照

新竹棒球場改建完畢後，即將在22日「開箱」，味全龍與富邦悍將隊展開3連戰，悍將教練團今天已前去場勘，總教練丘昌榮表示短時間內拆掉重建有此成果值得肯定；出身新竹的郭俊麟，兒時在舊新竹球場見識職棒球場，他笑說：「沒有特別看哪隊的比賽，但看得出來確實新竹兄弟的球迷比較多。」

新竹球場前一次舉辦中職賽事已是2016年9月13日，設備老舊不堪飽受詬病，市政府投入12億啟動原址拆除重建計畫，而龍隊重生後在2020年取得新竹球場10+5年球場經營權，今年下半季賽程將在新竹起跑。

作為第一支前進「新」新竹球場踢館的球隊，悍將教練團今天前去場勘，丘昌榮指出初印象，「短時間在一個舊有球場拆掉重蓋，大致上是肯定的，有一些細部的東西，可能時間上的限制，使用後陸續調整 ，會是一個滿完整、很棒的球場。」

今天教練團觀察重點主要是投手丘、打擊區、整體視野和防撞防護措施，丘總提到，「由於兩邊比較短，接球可能會比較靠近休息區，還有有部分是網子、有部分是墊子，在反彈球的拿捏上需要一點練習掌握。」

郭俊麟來自新竹，下一場先發有無機會在新竹登板，他表示，「教練還沒講，滿期待的，有機會就盡量表現，如果沒有也是要把接下來比賽準備好。」

他回想小時候初次進到新竹球場的印象，「國小很少機會進到棒球場，都是在學校體育場丟丟球，能進到真正的棒球場，覺得滿特別，哇，原來職棒的棒球場長這樣。」他也坦言，「那時會覺得球場不錯欸！但後來看了整個台灣還有國外的棒球場，就會覺得確實是要改進。」

棒球 丘昌榮 郭俊麟

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