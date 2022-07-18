中職／摟著豆哥暖心鼓勵 辛元旭經歷過更懂多難受

富邦悍將隊昨天在三壘發生3次失誤，葉竹軒守不滿兩局3次守備機會全搞砸，球隊也因此賠上2分，幸有辛元旭單場3支追平安打幫助悍將沒輸，葉竹軒向他表達感謝，辛元旭則是超暖地摟著「豆哥」，他對此說是因自己也曾走過這一遭，很能感同身受，「我也有這樣的時候，所以我知道心裡會很難受。」

葉竹軒昨天在2局上就因連環失誤被換下，辛元旭接替他的位置表現超猛，單場3支追平安打，分別在第2局、第7局、第9局敲出。

辛元旭在9局棒打李振昌後，被代跑換下，直到他的本日任務結束，葉竹軒走到他的身旁，謝謝他幫忙把分數打回來，辛元旭透露對話內容，「其實沒有什麼特別的，我跟他說沒關係，一些鼓勵的話。」

他說自己也有因為失誤而沮喪的時候，過去浪哥（鄭兆行，內野守備教練）多扮演鼓勵他的角色，自己昨天也很能體會學長的心情。

辛元旭提到，平常就跟黑豆感情很好，他私底下話很多，也會彼此交流、不好的東西互相提點，「我也常跟他討教打擊，他打了這麼多年，有東西可以傳授給我，讓我去嘗試要怎麼做。」