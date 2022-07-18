中職／本壘板上閃現讓助總有疑 申皓瑋分得清兩種觸感

富邦悍將隊昨天3度追平，申皓瑋在9局下滑回的追平分，一度驚動中信兄弟隊教頭林威助上場爭論，懷疑他可能沒有碰到壘包。申皓瑋還原當下心情沒有任何擔憂，「摸到土和本壘板的觸感就不一樣。」但也認同關鍵的1分，對方教頭想要爭取是合理的。

助總昨天戲分滿滿，他賽後也解釋自己在這個play上場爭論的原因，是因第一時間感覺申皓瑋沒摸到本壘，但裁判回應是有「踩」到，讓他更不解，「到底是踩到還是摸到？裁判跟我看到的不一樣。」

看到助總上場爭論，是否一度擔心過自己可能沒碰到？申皓瑋的心情很篤定，「我知道我有摸到，我是看著壘包摸的，所以一開始我想說這個play應該沒什麼瑕疵，要抗議什麼？」後來才聽說是覺得他沒摸到壘包，身旁隊友也趕緊問他「有摸到嗎？」他一口就回有。

申皓瑋回憶，摸到土和本壘板的觸感明顯不同，自己很清楚有摸到本壘板，當時在他身旁的攝影記者也讓他看了拍到的畫面，更篤定自己有摸到。

申皓瑋昨天敲出兩支二壘打，僅是他今年第一場單場有兩支長打的比賽，但最可惜的打席出現在10局下，錯失得點圈有人敲出再見安的機會，吞下三振，讓比賽繼續延長。

他對此也說當然會嘔，「當下是很想幫球隊建功，可能有點急了吧！加上對方也是滿好的投手，那個打席投得很漂亮，沒打回來，代表自己努力不夠，要再努力多一點。」