日職／王柏融重返一軍連6打數無安打 吳念庭獲1保送得1分

西武獅今繼續作客日本火腿，重返一軍的台灣好手王柏融、吳念庭皆獲得先發出賽機會，但打擊上都沒有發揮，王柏融2打數無安打，吳念庭僅靠保送上壘跑回1分，終場西武以5比1獲勝。

王柏融16日相隔約3個月再次重返一軍，但當天卻上演一場3K秀，因此提早被換下，昨天以代打身分出賽，僅敲了一支中外野飛球，此役雖以先發亮相擔任第7棒指定打擊，不過2打數無安打、外加吞1次三振，最終又遭球隊換代打。大王回到一軍後連6打數無安打，打擊率僅剩0.04。

吳念庭今天也是第7棒，可惜3打數無安打吞2K，打擊率下修至0.22，不過選到的1次保送讓球隊形成滿壘，隨後鈴木將平敲安帶回1分，再加上川越誠司選到保送、愛斗高飛犧牲打，該局西武獅追加3分拉開比數，最終也就以5比1勝出，拿下系列賽勝利。