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中職／只能更努力 悍將開「加班車」協助早到晚退選手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊搶救戰績，近期開出「加班車」，協助早到、晚退多練的選手。 富邦悍將臉書
富邦悍將隊搶救戰績，近期開出「加班車」，協助早到、晚退多練的選手。 富邦悍將臉書

富邦悍將隊搶救戰績，近期開出「加班車」，協助早到、晚退多練的選手，總教練丘昌榮表示，以球隊現況，只能比別人更努力，也很肯定選手的自動自發。

悍將昨天打滿12局以5：5逼和中信兄弟隊，比賽中3次失誤及未在紀錄上的守備瑕疵，讓悍將終究還是無緣勝利，也讓球員、教練止敗卻未見喜色。

昨天比賽打了4小時47分，不少選手在賽後回到場上繼續練守備，接著還有特打，比賽結束已過1個半小時，兩台悍將大巴仍停留在新莊球場外。

丘昌榮對此表示，「我們球隊的現況只能比別人更努力，上半季看起來確實有很多不足的地方，包括資深選手也都自主流下來，自動自發，我覺得滿好的。」

丘總指出，目前每天都有巴士提前出發，賽後返回宿舍也有巴士載留下來的選手，教練也會輪值留下來協助，「選手有這種認知，球團也願意支持，給我們指導，我們一步一步來做。」

丘昌榮 富邦悍將 中信兄弟

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