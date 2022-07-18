中職／羅曼調度先試水溫3場 悍將期待迸出新思維
富邦悍將隊前役由外籍投手教練羅曼上丘換投，總教練丘昌榮證實加上今天、明天的比賽在內，安排上半季最後3場由他來執行投手調度，說不定會迸出不同思維，在下半季前再進行職務分工確認。
羅曼在6月底加入悍將陣中，以投手教練的身分助拳悍將，為悍將目前一軍陣中第3位投手教練。羅曼的角色設定主要負責洋將的調整，球團也期待他與本土選手、教練之間的交流，而他在前一場上丘換投的身影引起關注，丘昌榮今天也解釋緣由。
丘總表示，「這3場給他調度看看，搞不好有不同思維，下半季再做最後確定。」確定的是蔡明晋將會維持在牛棚部門。
悍將僅剩今天出戰味全龍隊、明天在台南球場與統一獅隊的保留比賽，將交由羅曼負責投手調度，下半季開打前會再進行分工確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言