中職／羅曼調度先試水溫3場 悍將期待迸出新思維

富邦悍將隊前役由外籍投手教練羅曼上丘換投，總教練丘昌榮證實加上今天、明天的比賽在內，安排上半季最後3場由他來執行投手調度，說不定會迸出不同思維，在下半季前再進行職務分工確認。

羅曼在6月底加入悍將陣中，以投手教練的身分助拳悍將，為悍將目前一軍陣中第3位投手教練。羅曼的角色設定主要負責洋將的調整，球團也期待他與本土選手、教練之間的交流，而他在前一場上丘換投的身影引起關注，丘昌榮今天也解釋緣由。

丘總表示，「這3場給他調度看看，搞不好有不同思維，下半季再做最後確定。」確定的是蔡明晋將會維持在牛棚部門。

悍將僅剩今天出戰味全龍隊、明天在台南球場與統一獅隊的保留比賽，將交由羅曼負責投手調度，下半季開打前會再進行分工確認。