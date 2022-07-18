中職／江少慶解密瞇瞇眼原因 靠戴培峰的貼紙確保安全

富邦悍將隊本土王牌江少慶上半季成績欠佳，他也自評「有很大、很大進步空間」，他也解密常常在投手丘上瞇瞇眼看暗號的原因，確實是因視力不好，捕手戴培峰因此買了貼紙，協助他看得更清楚，他也自嘲：「確保大家安全」。

悍將僅剩兩場比賽將結束上半季賽程，江少慶朝下半季新竹的3連戰先發調整，上半季成績結算並不理想，10場先發共投49.1局，取得1勝7敗、防禦率5.84，只有3場為優質內容。

再細看投球內容，江少慶在首局最不安定，被打擊率高達3成90，另有8次保送，本季所挨的4轟也有3轟集中在首局，近3場登板則在第一局狂失9分，等於開賽就讓球隊陷於劣勢。

總結上半季表現，江少慶坦言：「還有很大的進步空間，是很大、很大。」包括開局的問題，控球、配球、進壘點都有去做全方位討論，「希望可以在僅存的時間準備好，全部面向都有去觀察，三個教練都有提點一些東西，在我身上的共通點都是一樣的。」

「首局症」的問題，他自認自己的問題較大，「想要有漂亮的開局，有漂亮的比賽，有些東西太想要掌握，往往不會是你想要那樣，再平常心一點可能會有更好的表現。」

江少慶今年在投手丘上多次被注意到瞇瞇眼看暗號的模樣，他也坦言確實視力欠佳，「過5局晚上都是靠燈光在打，捕手的小角落說真的有點昏暗，視力有點不好，只能盡力去看。」

他不習慣運動戴眼鏡，目前對隱形眼鏡配戴也不太上手，「可能要戴也不是現在，要等球季之後練習去戴。」他透露戴培峰有買貼紙，希望藉此幫助他把暗號看得更清楚，「幾乎每場都有用，確保大家安全。」