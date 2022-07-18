U18對抗賽／林鉑濬培訓隊活棋 算0.5個捕手戰力

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊安排藍白對抗賽也觀察捕手戰力，鶯歌工商林鉑濬可投可打，也可代班當「0.5個捕手」，算是活棋；林鉑濬調整較慢，今天後援吞敗，在培訓隊中努力學習。

U18世界盃棒球賽將於9月在美國佛羅里達舉行，培訓隊14日起安排9場藍白對抗賽，今天第4戰鶯歌工商林鉑濬也是二刀出賽，今天擔任白隊第6棒、指定打擊，吞下1K、選到1次四壞保送。

林鉑濬比賽後半段後援登板，投2局被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉4分（2分責失分），白隊以2比4不敵藍隊、林鉑濬承擔敗投。

U18台灣代表隊總教練周宗志表示，林鉑濬調整狀況比較慢，今天後援登板，除了隊友守備上失誤影響外，也被敲出2支長打，投球部分還需要調整，但以他的能力教練團不至於太擔心。

林鉑濬今年剛升上高二，高一開始母隊教練、也是代表隊打擊教練王傳家就十分看好他，直言林鉑濬是中長型打者，力量好、擊球技巧超齡，具備成為好打者的條件。

此次培訓隊中選進4名捕手，包括中職樂天桃猿隊今年選秀首輪指名宋嘉翔、平鎮主戰胡孟智、南英商工吳柏萱、羅東高工潘凱翔；周宗志表示，正式賽預計帶2名主戰，林鉑濬若在名單中，也能兼任捕手，算0.5個捕手戰力，以備臨時有狀況。

林鉑濬表示，前陣子有段時間沒有投球，調整比較慢，今上場太想要表現，狀況沒有很好，也表示培訓隊教練團有告知可能需要偶爾幫忙接補，國中時當過捕手，高中以二壘、一壘為主，回到捕手位置還有一點陌生感。

林鉑濬首度入選國家隊培訓隊，他表示培訓隊球員都很強，有很多細節可以學習，還有場上的應變、如何解決問題。

接下來預計會再於對抗賽登板1場，林鉑濬給自己的目標是把節奏穩下來、讓控球好一點，投給打者打、讓打者打不好。