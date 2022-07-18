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U18對抗賽／吳柏萱選秀落選盼再提升 對抗賽單場2阻殺

中央社／ 新北18日電
南英商工捕手吳柏萱（圖）今年參加中職選秀，但是未獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，將先讀大學，希望把不足的地方都提升，若大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。 中央社
南英商工捕手吳柏萱（圖）今年參加中職選秀，但是未獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，將先讀大學，希望把不足的地方都提升，若大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。 中央社

南英商工捕手吳柏萱今天在U18藍白對抗賽先發，有2次盜壘阻殺，他自評臂力不是很好，但靠接拿球的動作彌補，今年選秀落選，將先讀大學彌補不足的地方，穩定性提升後也會想再度挑戰。

南英商工捕手吳柏萱被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，今天藍白對抗賽第4戰，吳柏萱擔任藍隊先發捕手、打8棒，1局、2局各抓到1次盜壘，打擊方面2打數也有敲出1支安打。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，正選名單20人，預計會帶2名主戰捕手，前4場比賽觀察下來，吳柏萱和平鎮高中捕手胡孟智傳球能力不會差太大，但還是要看完9場比賽之後，看守備、打擊的數據，以及投手群的搭配流暢度才會取捨。

吳柏萱今年也有參加中職選秀，但是沒有獲得青睞，他表示，沒有選上其實不會意外，高中表現不算突出，守備上自評優勢是場上的領導能力、擋球能力也不錯，缺點是臂力沒有很好，但會靠著接球、拿球的動作彌補。

吳柏萱表示，進到培訓隊後進步很多，教練團會提醒打擊觀念、攻擊球路的設定，守備方面捕手教練楊孝承也有提醒下半身的穩定性還要再加強，也把握機會，觀察同在培訓隊中的捕手、樂天桃猿隊首輪指名宋嘉翔。

沒能獲得職棒球隊指名，吳柏萱會先讀大學，希望把不足的地方都提升，包括穩定性、肌力、臂力，如果大學有打出不錯的表現，也會再挑戰中職選秀。

選秀 棒球 中職

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