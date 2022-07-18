U18對抗賽／林盛恩投打二刀內外野都行 高中最後1年設目標

穀保家商林盛恩此次在U18藍白對抗賽不僅投打二刀出賽，守備內外兼修，今天先發守中外野，後援2局無失分，對抗賽守過三壘、二壘、中外野，高三最後一年他也替自己設下目標。

穀保家商好手林盛恩此次入選U18世界盃棒球賽培訓隊，在藍白對抗賽中又投又打，今天擔任藍隊先發第6棒、守中外野，3個打數有1次靠著失誤上壘，比賽後半段也有登板後援，投2局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，藍隊以4比2擊敗白隊，林盛恩拿下救援成功。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，林盛恩今天投到最後一局太閃躲了，他具有直球速度，加上球隊領先2分，不應該投得這麼閃，但他的投打表現都算平均。

林盛恩一直都是投打二刀好手，高二多以投手定位出賽，此次進到培訓隊出賽安排投打出賽比較平均，他表示自己喜歡投打平均的出賽型態。

林盛恩15日對抗賽第2戰先發守三壘，16日對抗賽第3戰先發守二壘，今天第4戰則是先發守中外野，他表示除了場上9個位置除了捕手之外都可以勝任，但比較習慣中線守備位置，二壘、游擊、中外野。

林盛恩一直被視為旅外潛力股，也是國內外球探追蹤的焦點，今年暑假升上高三，目前最快球速為154公里，目標提升至156公里，自評高中兩年來投球方面進步很多，包括球速提升、控球修正，兩好球之後更敢對決打者。

林盛恩也希望最後一年打擊方面可以更進步、讓球探看到自己的打擊能力，升上高三不會覺得有帶領學弟們的壓力，只希望用好的表現、行為幫助球隊。