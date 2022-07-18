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中職／牧田和久登板又掉分 日本網友也看衰「老了不意外」

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟象投手牧田和久。 記者陳正興／攝影
中信兄弟象投手牧田和久。 記者陳正興／攝影

日籍下勾投手牧田和久在17日的悍將兄弟之戰中繼登板，被敲三支安打失掉一分，僅僅解決一個出局數而已，表現非常不理想。許多日本網友也看衰牧田，認為他會掉分並不意外。

根據日本媒體「Full-Count」報導，牧田2010年被西武隊以第二指名選中，2011年拿下22救援，並且勇奪新人王寶座。2018年他被教士隊簽下，在大聯盟一共出賽27場後回到日職。去年他在東北樂天金鷲出賽17場，防禦率3.31，但季後被戰力外。今年則轉戰到中信兄弟

牧田在12日對上悍將登板，雖然一上場就連續解決兩個人次，隨後卻被連續敲出安打失分。17日又在球隊領先一分的狀況下上場後援，但被申皓瑋敲出長打，辛元旭再補上安打，幫助富邦悍將追平比分，也讓牧田記上一次救援失敗。

日本網友在看到初登板失分的消息，紛紛表示「均速下滑恐怕在臺灣都被打爆，老了失去柔軟性的下勾果然不行嗎」、「果然還是掉分了。力量下滑難怪沒辦法跟日職球隊簽約」、「在NPB最後登板被栗山巧敲出生涯2000安，就是最美的結果了」、「臺灣的啦啦隊很可愛，羨慕牧田」、「說到中信兄弟，就是有峮峮的那隊吧」。

中信兄弟 牧田和久

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