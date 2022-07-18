中職／葉竹軒3次守備全失誤 郭俊麟暖心喊話「不會責怪你」

富邦悍將昨出戰中信兄弟，雖終止難堪11連敗，但全場發生3次失誤都來自三壘手葉竹軒，賽後先發投手郭俊麟透過臉書粉絲團發文，向葉竹軒喊話，「我們不會責怪你，因為我們是一個團隊。」

悍將昨役讓葉竹軒擔任先發三壘手，首局卻發生2次失誤，讓兄弟開賽就攻下2分，但都非先發投手郭俊麟的責失分；第二局葉竹軒再度「煮粥」，3次守備機會全數失誤收場，悍將也做出調整，立即換上辛元旭接續防守三壘。

悍將在昨役以前，本季三壘手一共有116次守備機會，僅發生過1次失誤、守備率高達0.991，不料卻在一場比賽中大崩盤。對於近期不少守備位置都頻頻出包，總教練丘昌榮也坦言在打擊和守備沒有辦法兼顧的清況下，上半季最後2場比賽會以守備優先。

不過這次一連串發生3失誤可算是非戰之罪，因為葉竹軒剛進職棒第一年以外野為主，隔年開始主要擔任二壘手，一直到去年才開始在三壘出賽，中職生涯12個賽季共340場出賽，以三壘手姿態出戰的僅35場。

賽後仍可看到葉竹軒持續與教練溝通討論，表情顯得相當失落。賽後郭俊麟特地在個人粉專貼出兩人的合照，發文鼓勵葉竹軒，「豆哥，我們都知道你很想接好、丟好，也知道你失誤之後感到很自責，但我們不會責怪你，因為我們是一個團隊，一起繼續加油。」

底下粉絲留言也以聲援葉竹軒居多，「好暖心，希望黑豆打起精神不要太自責了，看到他這樣都跟著難過」、「把二壘手放到三壘守備然後失誤，還以為只有打電動會發生的事情」、「看黑豆從下場後到比賽結束整個憂鬱了五小時，真的於心不忍，不是你的錯。」