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日職／投手「惡性循環」連3戰被轟滿貫砲 巨人從第2摔到第5

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人隊投手崩盤三連敗廣島，排名掉到央聯第五。圖擷取自twitter
巨人隊投手崩盤三連敗廣島，排名掉到央聯第五。圖擷取自twitter

中央聯盟讀賣巨人隊和廣島鯉魚隊在上週末展開三連戰，這三場比賽廣島打擊火力全開，分別以6比3、11比4和10比5的比分擊敗巨人隊。巨人除了投手被打得暈頭轉向之外，一波連敗更讓排名一口氣被其他球隊超車，從原先的第二掉到第五。

根據日本媒體「Full-Count」報導，雙方在17日的比賽中，雖然巨人前三局就取得了4比0的領先，但到了四局上半，先發投手高橋優貴先是被秋山翔吾和坂倉將吾敲出長打失分，接著自己又連投三次保送再掉一分，在滿壘的局面下遭到撤換。後續接手的鍬原拓也一上場，就被代打的堂林翔太擊出滿貫全壘打，除了讓廣島一口氣逆轉比分，也是巨人連三場比賽慘遭滿貫砲轟炸。

報導指出，巨人目前出賽93場，防禦率高達3.98，總失分則來到415分，兩項數據都是12球團中最糟糕的。球評新井宏昌認為，最近輪值除了戶鄉翔征、菅野智之以外都表現欠佳，而先發投手被打爆後牛棚必須提早上班，結果讓投手戰力耗損加劇，表現又再受影響，形成惡性循環。新井直言，過去巨人隊常以堅強的投手陣容著稱，像現今這樣投手群陷入苦戰的狀況，在他的記憶中未曾有過。

由於央聯除了獨走的養樂多之外，其他五隊都處在勝率四成以上，五成未滿的混戰狀態，因此巨人這一波三連敗之後，直接從原本的第二名掉到第五名。而原先第二名的位置則由廣島取代，第三名的橫濱DeNA灣星則以些微差距緊追在後。第四名則是阪神虎，中日龍則居於墊底位置。

讀賣巨人 廣島鯉魚

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