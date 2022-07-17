中職／38歲王勝偉單場敲5安 向3名老將喊話
中華職棒富邦悍將隊38歲老將王勝偉回春，今天連5打數敲出安打，單場5安為生涯第4次，王勝偉笑說很幸運，也對40歲俱樂部老將喊話，希望高國慶、周思齊、林智勝能超越他。
王勝偉前兩年在中信兄弟隊沒有太多出賽機會，今年改披富邦悍將隊戰袍，賽前43場出賽已經是近3個球季單季最多。
悍將今天與中信兄弟隊比賽，王勝偉先發打1棒、守游擊，首局敲出二壘方向滾地球出局，2局、5局、7局、9局、11局打擊機會都敲出安打，單場5安平個人單場最多紀錄，也是生涯第4次，前一次單場5安為2016年5月20日。
王勝偉笑說，已經記不清楚上一次單場5安是什麼時候，今天雖然有5支安打，但更希望在得點圈時可以好好把握，對球隊有更大的貢獻。
王勝偉笑稱單場5安很幸運，想辦法每天維持比賽好手感，也不忘對其他40歲（以上）老將喊話，「希望高國慶（統一獅）、周思齊（中信兄弟）、林智勝（味全龍）也可以超越我」。
悍將近期戰績低迷，賽前11連敗，今天與中信兄弟5比5握手言和，但仍處於12連不勝，王勝偉表示，隊友比賽都會交流、互相鼓勵，要走出來並不容易，大家都很努力為下半季準備，感覺心理上更緊密了。
王勝偉也提到，球隊處於連敗的階段，會感受到大家每天到球場都有無形的壓力，希望可以有好的表現，反而會綁手綁腳，今天重點放在每個人都盡百分百的努力，相信過程中可以學到珍貴的東西。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言