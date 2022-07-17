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中職／新莊球場相隔26天再頒MVP 辛元旭棒打兄弟3投手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將與中信兄弟隊5：5結束比賽，悍將隊終止11連敗，但仍無法得勝，辛元旭3支追平安打獲選單場MVP。記者曾原信／攝影
富邦悍將與中信兄弟隊5：5結束比賽，悍將隊終止11連敗，但仍無法得勝，辛元旭3支追平安打獲選單場MVP。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊今天以5：5逼和中信兄弟隊，以和局終止11連敗、推進12連不勝，也讓已經塵封26天的單場MVP頒獎台得以重見天日，辛元旭靠3支追平安打成為英雄。

替補出賽的辛元旭單場狂敲3支追平安打，第1支安打帶有2分打點，先幫助悍將隊消弭開賽0：2的落後，接著第7局面對牧田和久、第9局面對李振昌，相繼讓兄弟的領先成空。

辛元旭透露，面對吳哲源、李振昌都是有設定的球路，面對牧田則是先處於2好球球數落後，只能看球打球，靠平常練習當下反應。

悍將隊這段時間連敗不止，辛元旭說：「壓力一定會有，但是我們是要靠這幾場為下半季做好調整，好的、不好的，不管賽前、賽後都會去檢討，技術比較不好，也會自己想要留下來或是提早來加強，很多年輕選手都會留下來，因為想要趕快馬上銜接。」

悍將隊前一次沒輸，已是6月21日在新莊以9：7擊敗樂天桃猿隊，接下來苦吞11連敗、追平1996年興農牛隊締造的隊史最長連敗紀錄，加上中間曾因疫情延賽一周，歷經26天，終在今天止敗，確定連敗之旅不再推進。

辛元旭 李振昌

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