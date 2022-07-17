快訊

山上徹也犯案前寄信給批評統一教人士 宣告要殺安倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／覺悟悍將攻守難兼顧 丘總：要以守備為主了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將昨天戰和中信兄弟，中止11連敗，但仍無法破除12連不勝紀錄，葉竹軒（圖右）因失誤遭換下。記者曾原信／攝影
富邦悍將昨天戰和中信兄弟，中止11連敗，但仍無法破除12連不勝紀錄，葉竹軒（圖右）因失誤遭換下。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊今天打滿12局，以5：5逼和中信兄弟隊，用和局中止11連敗、推進12連不勝，總教練丘昌榮對於止敗沒有喜色，守備問題頻出，讓他直言傷腦筋，接下來將以守備為優先考量安排陣容。

悍將隊此役帳面上3次失誤，葉竹軒在三壘守不滿兩局，3次守備機會全搞砸，換上辛元旭接手後，他的球棒屢在關鍵時刻挺身而出，第2局、第7局、第9局都由他敲出追平安打。

事後來看失策的先發三壘安排其實有原因，辛元旭透露在確診之後有比較難以專注的問題，丘總也知道此事，因此未安排他先發，「染疫回來，有說身體比較疲勞，聚焦有點散掉，想說讓他調整一下，結果…。」丘總也提到，葉竹軒在二軍二、三壘都有守，也是資深選手，卻沒把握住機會。

悍將隊此役贏不了的一大關鍵，還有8局上王詩聰可以接殺的球卻漏掉，丘昌榮說：「雖然是記安打，但應該不是困難的球。」這場和局仍有許多缺失，丘昌榮也傷腦筋，「守備還是一樣，每次失誤後很多狀況，這場也是內、外野都有很多狀況。」

近期守備問題頻出，也讓丘總有覺悟，「球隊打到今天剩下兩場，隊形可能要以守備為主了，其他現階段無法考慮進去，我知道打擊是很重要，打不回分數也沒辦法贏球，但在兩者無法兼顧情況下，只能先以守備為主。」

丘昌榮 葉竹軒

延伸閱讀

中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

中職／擊沉潛水艇又打翻泡麵 辛元旭單場3支追平安

中職／悍將三壘鐵壁破了洞 葉竹軒兩局沒守完3失誤

中職／高國麟回二軍搶救守備 丘總想找他聊一下

相關新聞

中職／新莊球場相隔26天再頒MVP 辛元旭棒打兄弟3投手

富邦悍將隊今天以5：5逼和中信兄弟隊，以和局終止11連敗、推進12連不勝，也讓已經塵封26天的單場MVP頒獎台得以重見天...

圖輯／中斷11連敗 富邦戰和兄弟

歷經延長賽拉鋸，富邦悍將於主場迎戰中信兄弟，仍以5比5戰和，雖終止11連敗，但這也是富邦第12場未得勝比賽。

中職／覺悟悍將攻守難兼顧 丘總：要以守備為主了

富邦悍將隊今天打滿12局，以5：5逼和中信兄弟隊，用和局中止11連敗、推進12連不勝，總教練丘昌榮對於止敗沒有喜色，守備...

中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

富邦悍將隊靠替補出賽的辛元旭單場3支追平安打，將比賽逼進延長，打滿12局，以5：5逼和中信兄弟隊，悍將隊以和局中止11連...

中職／擊沉潛水艇又打翻泡麵 辛元旭單場3支追平安

替補出賽的辛元旭單場狂敲3支追平安打，面對牧田和久、李振昌，相繼讓中信兄弟隊的領先成空，成為富邦悍將隊今晚能將比賽逼進延...

中職／呂彥青適時補上牛棚戰力 開始享受危機登板

中職中信兄弟隊投手呂彥青上半季後援出賽表現不錯，牛棚不穩定時適時補上，生涯首度擔任牛棚勝利組，他說不緊張是表面，只能透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。