中職／覺悟悍將攻守難兼顧 丘總：要以守備為主了

富邦悍將隊今天打滿12局，以5：5逼和中信兄弟隊，用和局中止11連敗、推進12連不勝，總教練丘昌榮對於止敗沒有喜色，守備問題頻出，讓他直言傷腦筋，接下來將以守備為優先考量安排陣容。

悍將隊此役帳面上3次失誤，葉竹軒在三壘守不滿兩局，3次守備機會全搞砸，換上辛元旭接手後，他的球棒屢在關鍵時刻挺身而出，第2局、第7局、第9局都由他敲出追平安打。

事後來看失策的先發三壘安排其實有原因，辛元旭透露在確診之後有比較難以專注的問題，丘總也知道此事，因此未安排他先發，「染疫回來，有說身體比較疲勞，聚焦有點散掉，想說讓他調整一下，結果…。」丘總也提到，葉竹軒在二軍二、三壘都有守，也是資深選手，卻沒把握住機會。

悍將隊此役贏不了的一大關鍵，還有8局上王詩聰可以接殺的球卻漏掉，丘昌榮說：「雖然是記安打，但應該不是困難的球。」這場和局仍有許多缺失，丘昌榮也傷腦筋，「守備還是一樣，每次失誤後很多狀況，這場也是內、外野都有很多狀況。」

近期守備問題頻出，也讓丘總有覺悟，「球隊打到今天剩下兩場，隊形可能要以守備為主了，其他現階段無法考慮進去，我知道打擊是很重要，打不回分數也沒辦法贏球，但在兩者無法兼顧情況下，只能先以守備為主。」