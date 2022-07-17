中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

富邦悍將隊靠替補出賽的辛元旭單場3支追平安打，將比賽逼進延長，打滿12局，以5：5逼和中信兄弟隊，悍將隊以和局中止11連敗、推進12連不勝，今後挑戰紀錄從「連敗」改成「連不勝」，聯盟單季紀錄為1998年兄弟象隊、2012年興農牛隊共同保持的14連不勝。

悍將隊帳面上失誤3次，葉竹軒在三壘守不滿2局，3次守備機會全失誤，換上辛元旭接手後，他的球棒屢在關鍵時刻挺身而出，第2局、第7局、第9局都由他敲出追平安打。

關鍵的9局下，兄弟推出守護神李振昌把關5：4領先，保送申皓瑋後，面對高國輝的打席被抓投手犯規、奉送一個壘包，驚動兄弟教頭林威助出場爭論，眼看僵持不下，李振昌出手安撫教頭、將他請下丘，他回頭對高國輝飆出三振，卻過不了今天最火燙的男人，辛元旭掃出單場第3支追平安打。

比賽以5：5進入延長賽，兩隊都有大好得分機會卻錯過，申皓瑋在10局的得點圈機會吞下三振，兄弟11局的滿壘也空手而歸，打滿12局沒有勝負。

悍將隊前一次沒輸，已是6月21日在新莊以9：7擊敗樂天桃猿隊，接下來苦吞11連敗、追平1996年興農牛隊締造的隊史最長連敗紀錄，加上中間曾因疫情延賽一周，直到今天終於止敗，確定連敗之旅不再推進。

悍將隊先發投手郭俊麟歷經染疫後回歸，今天是他在中職的第8場出賽、第7場先發，勝投依然未能開張，投5局共用89球，被敲7安打、失4分（責失2分）。

兄弟則由吳哲源先發6局被敲9安打、失3分，失分都出現在第2局，度過亂流後僅讓悍將隊再出現零星安打，繳出一場優質先發，但牧田和久7局下砸鍋，也讓吳哲源的勝投飛了。