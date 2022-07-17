中職／擊沉潛水艇又打翻泡麵 辛元旭單場3支追平安

替補出賽的辛元旭單場狂敲3支追平安打，面對牧田和久、李振昌，相繼讓中信兄弟隊的領先成空，成為富邦悍將隊今晚能將比賽逼進延長的最大功臣。

悍將隊此役的先發三壘手葉竹軒，守不滿2局，3次守備機會全失誤，換上辛元旭接手後，他的球棒屢在關鍵時刻挺身而出，第2局、第7局、第9局都由他敲出追平安打。

辛元旭單場4打數敲出3安打，2局下面對兄弟先發投手吳哲源敲安、帶有2分打點，是今晚的第1支追平安打；兄弟7局推出日籍洋投牧田和久把關1分領先，面對4名打者被敲3安打，包括辛元旭的追平安。

關鍵的9局下，兄弟推出守護神李振昌把關5：4領先，保送申皓瑋後，面對高國輝的打席被抓投手犯規、奉送一個壘包，驚動總教練林威助出場爭論，眼看僵持不下，李振昌出手安撫教頭、將助總請下丘，他回頭對高國輝飆出三振，卻過不了今天最火燙的男人。

辛元旭掃出單場第3支追平安打，比賽以5：5進入加班決勝，這也是中職本季第13場延長賽。