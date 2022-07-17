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中職／呂彥青適時補上牛棚戰力 開始享受危機登板

中央社／ 新北17日電
呂彥青。 聯合報系資料照片
呂彥青。 聯合報系資料照片

中職中信兄弟隊投手呂彥青上半季後援出賽表現不錯，牛棚不穩定時適時補上，生涯首度擔任牛棚勝利組，他說不緊張是表面，只能透過經驗累積，現在可以慢慢享受危機登板氛圍。

中華職棒中信兄弟隊左投呂彥青去年球季以先發定位出賽，今年因為陣中牛棚投手不穩定、調往牛棚也扮演稱職角色，目前本季後援出賽17場，總計投24局失掉3分（2分責失分），戰績1勝1敗、7中繼成功，防禦率0.75。

對於角色轉換，呂彥青表示，教練團有詢問過去有沒有類似經驗，業餘時期多是先發出賽，偶爾代班最後一任投手，日職時期也有一年的時間曾投後援，但多是敗戰處理，不過教練給的任務，就想辦法盡力做好。

呂彥青過去業餘時期就被評價心臟大顆，但他笑說那只是表面看起來，面對比數接近的局面壓力還是很大，有時候熱身時狀況不是想要的感覺，會有很多負面想法，也想辦法轉換念頭，保持正面思考、完成任務。

今年上半季主要後援出賽，呂彥青表示，剛開始有點不知道怎麼接上比賽節奏，後援投手李振昌也有給意見，加上慢慢體會、累積經驗，最近這一個月，已經比較可以享受後援危機登板氣氛。

呂彥青目前7次中繼成功，與味全龍隊陳冠偉次數並列，僅次於樂天桃猿隊的陳禹勳（10次）和朱俊祥（9次），呂彥青表示，對於中繼成功次數沒有太多的想法，只在意丟球的內容和成績。

兄弟隊洋投象魔力、泰迪先後離隊，在下半季新洋投還沒有抵台之前，總教練林威助也點名呂彥青是本土先發人選之一；呂彥青表示，用球數、先發調整不會是太大的問題，定位會不會調整，一切依教練團的安排。

呂彥青 牛棚

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