中職／腳很慢但很拚 福來喜撲回追平分好圈粉

中信兄弟隊洋砲福來喜回到一軍後，存在感滿滿，今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，向來以慢腿出名的他，第4局從二壘直闖本壘，奮力以頭部滑壘撲回兄弟的追平分，等待重播輔助判決期間還對鏡頭比YA。

福來喜在二軍常駐3個月，直到7月10日才因象魔力被南韓職棒挖角，重新將他召回一軍出賽，而福來喜回歸後場場敲安，投手群對他的評價也都很正面。

兄弟今天出戰悍將，王威晨在首局以二壘打開局，加上三壘手葉竹軒的2次失誤，讓兄弟先搶下2分；第4局面對2：3的落後，兄弟以4支安打、攻下2分逆轉，而福來喜在該局率先敲出安打，陳偉漢在一、二壘有人時打向中路，郭俊麟碰了一下未能接進手套，這球彈到中外野後，讓福來喜從二壘直闖本壘。

儘管腳程慢得出名，但福來喜展現拚勁撲回本壘得分，悍將隊雖提出挑戰，最終仍維持原判，福來喜在等待重播期間對著鏡頭比出YA，親和力十足。