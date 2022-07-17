日職／張奕中繼飆速152公里 宋家豪後援無失分

日職歐力士隊今天與樂天金鷲隊比賽，兩名台灣投手都有出賽，歐力士隊張奕中繼1局無失分、飆速152公里，樂天隊宋家豪後援1局無失分，歐力士隊終場以7比3拿下勝利。

日本職棒歐力士猛牛隊今天與樂天金鷲隊交手，兩隊5局打完歐力士隊6比2領先，歐力士隊6局上靠著單局3支安打多添1分，6局下換上台灣投手張奕登板中繼。

張奕先三振首名打者，接著被敲出安打，再依序讓打者敲出三壘方向滾地球、中外野方向飛球出局，總計用16球投1局，被敲出1支安打，無失分，最快球速152公里，賽後防禦率1.62。

兩隊7、8局都沒能再添分數，樂天隊台灣投手宋家豪9局上接手後援，2人出局後依序被野口智哉、佐野皓大敲出安打，但接著讓打者敲出右外野方向飛球出局，沒有失掉分數。

宋家豪今天總計用13球投1局，被敲出2支安打，無失分，球隊輸球、宋家豪無關勝敗，賽後防禦率3.38。

北海道日本火腿鬥士隊今天與埼玉西武獅隊交手，火腿隊台灣野手王柏融沒有先發出賽，9局上場代打，敲出中外野方向飛球出局，總計1打數沒有敲出安打，打擊率0.043，火腿隊終場以3比4吞敗。