中職／悍將三壘鐵壁破了洞 葉竹軒兩局沒守完3失誤

富邦悍將隊想要終止11連敗，今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，一開賽就遇到失誤攪局，三壘手葉竹軒兩局沒守完，3次守備機會全失誤，球隊也當下決定換人，火速改由辛元旭負責三壘。

悍將隊三壘是今年5隊所有守位最後一個出現失誤的位置，球季打到6月22日才因董子恩傳球失誤，讓守備率1.000破功，至今天賽前守備成績都還很漂亮，累積491.2局、116次守備機會僅有1次失誤，守備率0.991，卻沒料到在今天崩盤。

悍將隊今天由葉竹軒擔任先發三壘手、第9棒，首局就在處理陳偉漢的三壘方向滾地球發生接球失誤，陳文杰執行犧牲觸擊點向投手郭俊麟，而他下丘後穩穩傳向三壘抓下出局數，葉竹軒卻在傳一壘時發生大暴傳，兄弟在這局攻下2分都非郭俊麟的責失分。

第2局葉竹軒再度「煮粥」，面對江坤宇的滾地球依然漏球，3次守備機會全數失誤收場，悍將隊也在此時決定換上辛元旭接手。

悍將隊本季三壘神話多由范國宸、辛元旭、董子恩譜寫，三人在三壘的守備局數都超過150局，楊瑞承為14局，其他選手都是個位數局數。