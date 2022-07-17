快訊

老天有眼不是不報 郁方公開「奪產惡舅舅」最終下場

疑狗叫爭吵動手 桃園父子聯手重擊鄰居一死

一張圖看天氣！沒有不熱只有更熱 迎向大暑酷熱的一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將三壘鐵壁破了洞 葉竹軒兩局沒守完3失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊葉竹軒兩局沒守完已在三壘發生3次失誤。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊葉竹軒兩局沒守完已在三壘發生3次失誤。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊想要終止11連敗，今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，一開賽就遇到失誤攪局，三壘手葉竹軒兩局沒守完，3次守備機會全失誤，球隊也當下決定換人，火速改由辛元旭負責三壘。

悍將隊三壘是今年5隊所有守位最後一個出現失誤的位置，球季打到6月22日才因董子恩傳球失誤，讓守備率1.000破功，至今天賽前守備成績都還很漂亮，累積491.2局、116次守備機會僅有1次失誤，守備率0.991，卻沒料到在今天崩盤。

悍將隊今天由葉竹軒擔任先發三壘手、第9棒，首局就在處理陳偉漢的三壘方向滾地球發生接球失誤，陳文杰執行犧牲觸擊點向投手郭俊麟，而他下丘後穩穩傳向三壘抓下出局數，葉竹軒卻在傳一壘時發生大暴傳，兄弟在這局攻下2分都非郭俊麟的責失分。

第2局葉竹軒再度「煮粥」，面對江坤宇的滾地球依然漏球，3次守備機會全數失誤收場，悍將隊也在此時決定換上辛元旭接手。

悍將隊本季三壘神話多由范國宸、辛元旭、董子恩譜寫，三人在三壘的守備局數都超過150局，楊瑞承為14局，其他選手都是個位數局數。

富邦悍將隊葉竹軒兩局沒守完已在三壘發生3次失誤。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊葉竹軒兩局沒守完已在三壘發生3次失誤。記者曾原信／攝影

葉竹軒 辛元旭 郭俊麟

延伸閱讀

中職／悍將首兩日確診名單全數解隔 只剩丘昌榮

中職／爆不停！悍將成第3支停賽球隊 霸帝士也確診

中職／悍將疫情大爆發 丘昌榮成第3位證實染疫教頭

中職／驚！戰績剛有起色 悍將5人快篩陽性

相關新聞

中職／悍將三壘鐵壁破了洞 葉竹軒兩局沒守完3失誤

富邦悍將隊想要終止11連敗，今天在新莊球場出戰中信兄弟隊，一開賽就遇到失誤攪局，三壘手葉竹軒兩局沒守完，3次守備機會全失...

中職／腳很慢但很拚 福來喜撲回追平分好圈粉

中信兄弟隊洋砲福來喜回到一軍後，存在感滿滿，今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，向來以慢腿出名的他，第4局從二壘直闖本壘，奮力...

中職／沒當成悍將的「塞子」 羅力：責任在於我

富邦悍將隊資深洋投羅力昨天花光4：0領先，不僅自己的中職生涯百勝要等等，球隊的頹勢也推進到11連敗，他對此扛責，認為昨天...

日職／張奕中繼飆速152公里 宋家豪後援無失分

日職歐力士隊今天與樂天金鷲隊比賽，兩名台灣投手都有出賽，歐力士隊張奕中繼1局無失分、飆速152公里，樂天隊宋家豪後援1局...

中職／高國麟回二軍搶救守備 丘總想找他聊一下

富邦悍將隊昨天以5：8輸給樂天桃猿隊，外野手高國麟第8局的守備瑕疵直接釀成一支三壘打，今天已解除他的疫情支援，接下來將回...

中職／3張「A」剩1張新洋投暫無影 助總盤點本土先發

中信兄弟隊今天在上半季封關戰出戰富邦悍將隊，未能延續去年的冠軍氣勢，必須進入下半季爭取另外兩張季後賽門票，在3大洋投只剩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。